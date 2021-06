E se o orgasmo fosse um aliado saudável e o ajudasse a lutar contra os males da vida cotidiana? Isto é o que nós encontramos.

Os médicos aconselham você a fazer isso Faça amor regularmente pelos benefícios que o ato sexual traz ao nosso corpo. orgasmo Em seguida, dispensar o médico, descobrir o que 5 benefícios principais O que você vai conseguir dando a si mesmo uma explosão Diversão todos os dias.

Orgasmo e saúde: 5 benefícios que você obterá ao atingir o orgasmo

Você não vai pensar no orgasmo apenas como algo que melhora sua vida como casal ou ajuda a se divertir. Depois de ler este artigo, você pensará no orgasmo como algo que o ajudará a melhorar sua saúde. Você vai querer fazer amor todos os dias.

O prazer sexual É um excelente remédio natural contra Insônia, ganho de peso, dores nas articulações, parece até prolongar a vida e parar os soluços. Espero que seja divertido vagina ou clitóris Sem diferença, os benefícios são os mesmos.

Existem pelo menos 5 razões válidas pelas quais você deve ir em busca de um orgasmo:

1 / O orgasmo é a melhor cura para a insônia

Se você tem dificuldade para adormecer, desista do chá de ervas ou do chá de camomila, pois o orgasmo é a melhor maneira de adormecer imediatamente. Você já percebeu que ele dorme feito um tronco logo após a ejaculação? Fazer amor ajuda você a relaxar em um nível superior.

2 / Ajuda a perder peso

O orgasmo é um excelente aliado para queimar calorias Ajudando assim você a voltar ao seu peso ideal. Afinal, fazer amor é uma atividade física e sabemos que fazer um pouco de movimento nos ajuda a manter a forma

Não pense que você pode engolir tudo no jantar e se contentar com uma euforia, as calorias que você vai queimar não são muitas, mas ainda é melhor do que nada.

3 / Ajuda a aliviar a dor

Quando você atinge o orgasmo, seu corpo está livre Endorfinas e oxitocinaHormônios do prazer que ajudam a combater a dor. Você não quer usar a desculpa da dor de cabeça se seu parceiro for um homem informado.

4 / Ajuda a combater soluços

Você já pensou em tratar soluços vaginais? Talvez ele ainda não fosse um médico americano Dr. Francis M. Ele fez isso usando seus órgãos e obtendo um orgasmo. O médico disse que conseguiu parar os soluços graças à relação sexual. ver é crer.

5 / Estender a expectativa de vida

Fizemos uma descoberta interessante para você. Fazer amor uma vez por semana pode atrasar a menopausa nas mulheres. Um estudo americano conseguiu relacionar o orgasmoexpectativa de vida Ela concluiu que as mulheres sexualmente ativas viveriam mais.

Se o orgasmo é um aliado da nossa saúde, no entanto, o prazer que você sente na relação sexual já é uma experiência mágica em si, tanto que parece um remédio.