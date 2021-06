A ciência parou de atingir o Telescópio Espacial Hubble com um problema de computador

Cabo Canaveral, Flórida (AFP) – O Telescópio Espacial Hubble encontrou um problema no computador, interrompendo todas as observações astronômicas, disse a NASA na quarta-feira.

O observatório orbital está fora de serviço desde domingo, quando um computador que controlava instrumentos científicos foi desligado na década de 1980, possivelmente devido a um cartão de memória com defeito.

Os controladores de vôo do Goddard Space Flight Center da NASA em Maryland tentaram reiniciar o computador na segunda-feira, mas aconteceu a mesma coisa. Eles agora estão tentando mudar para uma unidade de memória sobressalente. Se o telescópio for bem-sucedido, ele será testado por um dia, antes que os instrumentos científicos reiniciem e as observações possam ser retomadas.

No momento, câmeras e outros dispositivos estão no chamado modo de segurança.

Lançado em 1990, o Hubble está mostrando cada vez mais sinais de envelhecimento, apesar de uma série de reparos e atualizações feitas por astronautas que caminharam para o espaço durante a era do ônibus espacial da NASA. O computador dormente foi instalado durante a quinta e última chamada de serviço em 2009.

A NASA planeja lançar o Telescópio Espacial James Webb, o sucessor do Hubble, em novembro. Este observatório estaria muito longe da Terra – cerca de um milhão de milhas (1,5 milhão de quilômetros) na órbita solar – para entrar em astronautas. O lançamento do míssil europeu Ariane da Guiana Francesa demorou anos. O atraso das últimas duas semanas é o resultado do processamento e programação do míssil.

Os cientistas esperam uma interferência orbital entre o Hubble e o mais avançado e poderoso Webb.

Marcia Dunn, Associated Press