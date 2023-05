Depressão e ansiedade, os preocupantes ‘efeitos colaterais’: poucos sabem disso

Uma equipa de investigadores investigou as consequências da depressão, ansiedade e perturbação bipolar ao nível do envelhecimento biológico: eis o que encontraram.

Deixe de lado a depressão e a ansiedade Um caruncho capaz de minar nosso bem-estar até os alicerces Nada de novo. Porém, há um aspecto pouco visto até agora, relacionado às consequências para o envelhecimento biológico. Julian Motz e Katherine Lewis, pesquisadores do King’s College London, tentaram preencher essa lacuna. E as conclusões que eles tiram são profundamente perturbadoras, mesmo que haja um vislumbre de esperança.

A nova pesquisa, apresentada neste fim de semana no Congresso Europeu de Psiquiatria em Paris, mostra exatamente que Indivíduos com problemas de saúde mental de longo prazo, como depressão, ansiedade e transtorno bipolar, que são biologicamente mais velhos do que sua idade cronológica real. Os cientistas analisaram os metabólitos do sangue – pequenas moléculas produzidas durante o metabolismo, como gorduras, colesterol e aminoácidos – de mais de 110.000 residentes no Reino Unido. Eles descobriram que aqueles com doenças mentais tinham um “perfil metabólico” indicando que eram mais velhos do que realmente eram.

As repercussões a longo prazo da ansiedade e da depressão

“Pessoas com transtorno bipolar têm marcadores hematológicos que indicam que elas são aproximadamente dois anos mais velhas do que sua idade cronológica”, disse. Mutz explica. Os resultados complementam pesquisas anteriores que encontraram esse Pessoas com problemas de saúde mental tendem a viver vidas mais curtas e a ficar mais doentes (Da diabetes às doenças cardíacas). Em um estudo de 2002, Motz descobriu que ansiedade, depressão e transtorno bipolar estavam associados a maiores chances de condições clinicamente frágeis e, portanto, maior mortalidade.

o Pessoas com condições graves de saúde mental podem até morrer duas décadas atrás de ‘condições físicas evitáveis’Segundo a Organização Mundial da Saúde. Portanto, faz sentido que os médicos rastreiem os perfis metabólicos de pacientes com transtornos mentais e usem as mudanças nesses perfis para avaliar a eficácia das intervenções de saúde. Felizmente, explicou Motz, existem medidas que os pacientes podem seguir para retardar o envelhecimento biológico. fortunas. Fatores que contribuem para a aceleração do envelhecimento biológico de pessoas com doenças mentais incluem inatividade física, reações exageradas, isolamento social e solidão.

“Esses fatores são conhecidos por terem um impacto negativo na saúde e é benéfico abordá-los,” diz o especialista. como? Para retardar o envelhecimento biológico, é definitivamente útil praticar mais atividade física, talvez por meio de treinamento regular de força e resistência, parar de fumar, formar e manter relacionamentos positivos.. É possível que essas mudanças no estilo de vida possam melhorar a própria saúde mental. No entanto, acrescenta, “serão de difícil acesso para pessoas com doenças graves”. Em conclusão, “Qualquer estratégia deve ser sempre acordada com o seu médico, ao nível dos tratamentos psicológicos, farmacológicos ou outros.”