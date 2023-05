Semana Cívica 2023: Celebração da Cidadania Ativa no Museu da Ciência – Diversas Atividades, Eventos e Atividades para Crianças em Milão

Eles operam nas sombras, mas são o esteio de nossas sociedades. Eles são cidadãos, voluntários e empreendedores que se preocupam com os outros ou com o meio ambiente em nosso bairro. Protetores do sentido cívico, que nos podem ajudar a crescer como pessoas e como sociedade. para ajudar a divulgá-lo e celebrar seu compromisso Uma nova edição da “Semana Cívica” regressa de 4 a 7 de maio, dedicada ao tema “Eu cuido. Pessoas, Terra e Meio Ambiente ». O evento, promovido pelo «Corriere della Sera – Buone Notizie» com a sua diretora, Elisabetta Soleo, pelo Centro de Voluntariado, vários fóruns do terceiro setor e instituições comunitárias, oferece duas programações, «Vivere» e «Capire».

Para “Vivere” mais de 700 organizações e realidades de Milão e seu interior vão homenagear através de mais de 460 propostas: trabalhos de limpeza, visitas guiadas, exposições e filmes. A mesa “Capire” no Museu da Ciência é editada por “Corriere”. Abre às quintas-feiras, às 18h, no espaço Pollini (entrada de Olona 6) com a apresentação do encontro “Io mi prendo cura”, apresentado pelo Cardeal Matteo Maria Zubi, Presidente do CEI, em entrevista com o diretor de ” Corriere” Luciano Fontana. Segue-se um monólogo de Giacomo Buretti e depois “O coração que ri, o coração que canta”, interpretado por Gianni Ferrario, palhaço do zine do Coro Elkia. Seguem-se reuniões e eventos: Os convidados são, entre outros, Gibi Kochari (na foto) e Cristiana Capotondi, Elisa Di Francisca, Sr. Renne, Federico Cesari, ex-Ministra Marta Cartabia. Entre os destaques, na sexta-feira 5 às 18h30 no Palazzo Giureconsulti, “Beleza redescoberta”, desfile de moda dirigido por Patrizia e Antonio Marras. Domingo, fechando com «Bicicivica», excursão a partir da Piazza Città di Lombardia. programa completo no site do evento.

Entrada livre