Cuidado com os morangos se vierem dessas áreas: eles contêm pesticidas

Já faz algum tempo que os balcões dos supermercados estão cheios de morangos, mas quais você deve comprar? Como você sabe quais morangos evitar por causa da quantidade de pesticidas?

Morangos são uma fruta muito popular e amada durante o verão, graças gosto doce e disponibilidade limitada. Algumas pessoas usam para preparar Doces, sumos ou compotas. Mas quais morangos devem ser selecionados no supermercado para reduzir o consumo de agrotóxicos?

família morango

Os morangos pertencem a uma família rosácea, que também inclui outras plantas frutíferas, como maçãs, peras e pêssegos. Existem vários tipos de morangos, incluindo morangos silvestres e morangos cultivados. Os morangos silvestres são menores e têm um sabor melhor Mais intenso Comparado aos morangos cultivados, é maior em tamanho e mais doce.

Nem todos os morangos são vermelhos. Além dos morangos vermelhos, existem muitas variedades de morangos que podem ter uma cor diferente. Por exemplo, alguns tipos de morangos Rosa, amarelo ou branco.

o morango rosatambém chamado “morango alpinoPequeno e doce, com sabor semelhante a morangos vermelhos. o morango amareloPor outro lado, são raros e têm um sabor salgado e doce. Por fim, o morango branco é um dos mais raros e tem o melhor sabor Doce e fofo Semelhante à pêra.

É importante observar que, independentemente da cor, todos os morangos contêm os mesmos nutrientes que promovem a saúde. Como vitamina C, potássio e fibras.

o morango vermelho Em particular, eles têm essa cor graças à presença Pigmentos naturais chamados antocianinas. As antocianinas estão presentes em muitas plantas e flores e são responsáveis ​​pelas cores vermelho, roxo e azul. Nos morangos, as antocianinas estão concentradas na polpa e na superfície externa da fruta, dando aos morangos sua distinta cor vermelha brilhante.

As antocianinas também desempenham um papel importante na saúde. Eles são conhecidos por terem Propriedades antioxidantes O que pode ajudar a proteger o corpo dos danos dos radicais livres e ter um efeito positivo no coração, sistema nervoso e saúde sistema imunológico. Além disso, alguns estudos sugeriram que as antocianinas podem ter um efeito protetor contra alguns tipos de câncer.

Morangos são pesticidas a evitar

teste de alemão chamado Oko-Test, realizou testes em 14 variedades de morangos encontrados em balcões de frutas e verduras de supermercados. Os resultados do teste levantaram preocupações, pois alguns morangos orgânicos foram considerados de baixa qualidade. segundo Oko-Testvariedades de morango da província espanhola Huelva deve ser evitadoIsso se deve ao uso de grandes quantidades de agrotóxicos naquela região e à falta de proteção ambiental adequada.

Em particular, os inseticidas são usados ​​para morangos espanhóis eritrimolque teoricamente seria proibido na União Europeia. Morangos também têm um trecho bupirimatoconsiderado cancerígeno. Isso é também espinosade Outro pesticida, presente em pequenas quantidades nos morangos orgânicos, seria altamente tóxico para as abelhas.

Entre as variedades seguras de morango, que não foram cultivadas com pesticidas, estão os morangos espanhóis da Lidl, morangos orgânicos da Edeka e Rewe, morangos Magallanes orgânicos frescos e morangos Frutania da própria Aldi Nord. No entanto, o cultivo de morangos na Espanha, principalmente importados, causa grandes danos ao meio ambiente, pois a maioria deles é cultivada na Andaluzia, onde A água é escassa Freqüentemente, cavam-se trincheiras para encontrá-los, o que danifica as árvores Parque Nacional Coto de Donana.

Este é um problema sério, pois cerca de seis milhões de aves vivem na área, conforme relatado pelo WWF. Por isso, em 2021, o O Tribunal Europeu de Justiça impôs sanções à Espanha.

Ethrymol, piperimato e spinosad, inseticidas em morangos

Etrimol, piperimato e espinosade Eles são todos pesticidas, ou seja, produtos químicos usados ​​para proteger as plantações de insetos e doenças de plantas. Ethrymol É um fungicida usado para prevenir e tratar doenças fúngicas de plantas bupirimato É um inseticida utilizado para eliminar insetos que prejudicam as lavouras.

o espinosade Ao contrário, é um inseticida natural, produzido por algumas bactérias do gênero Saccharopolysporaque é usado principalmente para verificar infestação de insetos em cultivos orgânicos. No entanto, embora o spinosad seja um inseticida relativamente menos tóxico do que outros produtos químicos, ele pode ter um alto Tóxico para as abelhas e representam riscos para a saúde.