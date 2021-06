Diocese: Teramo Atre, dois dias de encontros sobre a “Ciência da Paz”

Dois dias de reuniões sobre ciência para a construção da paz. Será nos dias 2 e 3 de julho na Universidade de Teramo e no Campus San Gabriel em cooperação com a Arquidiocese. Finalmente, o jubileu dos estudiosos será celebrado. O título do encontro internacional é “Ciência para a Paz”. As autoridades e defensores do mundo acadêmico irão intervir.

Após as boas-vindas institucionais, o Bispo Mons. Lorenzo Leuzzi, no dia 2 de julho, às 10 horas, o primeiro debate será dedicado ao tema “A ciência entre o conhecimento e a inovação tecnológica”, que abriu com uma mensagem de vídeo do Papa Francisco. Maria Cristina Mesa, Ministra da Universidade e Pesquisa, e Mons. Dario Eduardo Vigano, vice-presidente da Pontifícia Academia das Ciências. A seguir, será dada a palavra a Maria Chiara Carusa, Presidente do Conselho Nacional de Investigação (Cnr), Carlo Doglioni, Presidente do Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia (Ingv), Giorgio Sacuccia, Presidente da Agência Espacial Italiana (ASI) Marco Taffani, presidente do Instituto Nacional de Astrofísica (INAF).), Antonio Zucoli, presidente do Instituto Nacional de Física Nuclear (Infn). A homenagem Guido II degli Aprutini será concedida a Antonino Zichichi, Presidente da Federação Mundial de Cientistas. No dia seguinte, no campus San Gabriel, o tema será “A Pesquisa Científica como Meio de Paz”. Os discursos foram abertos por Maria Gabriel, Comissária Europeia para a Inovação, Investigação, Cultura, Educação e Juventude. Entre os graduados, além do de Zichichi, está também Ugo Amaldi, físico do CERN de Genebra. As conclusões foram confiadas ao reitor, Dino Mastroccola, e a Mons. Vigano.