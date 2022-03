Aise.it – ​​a agência internacional de notícias estrangeiras

roma aise – Do geográfico ao físico, do atmosférico ao móvel: é dedicado a um movimento A nova versão docalendário de ciênciasrevistaAssessoria de Imprensa do Centroonline a partir de hoje.

Todos nos lembramos das ruas a princípio lotadas e lotadas, depois desertas nos dias de bloqueio, quando era proibido circular, dentro e entre diferentes regiões e províncias, ou até mesmo sair de casa. Todos nos lembramos do registro diário do desembarque de migrantes, que foi subitamente interrompido pela epidemia. Com as vacinações e a melhoria da saúde, as medidas restritivas que revolucionaram hábitos e ritmos de vida foram amenizadas. Considerando que, com o êxodo de refugiados da Ucrânia, as testemunhas mais dramáticas da guerra, juntamente com as vítimas e os danos materiais, a questão da migração voltou a ser urgente.

A emergência do Covid-19, que o impede ou limita, fez com que todos entendessem o quanto é importante se movimentar: chegar a lugares, conhecer outras pessoas ou fazer atividade física. O conflito enfatiza como a ação pode ser um desejo, uma necessidade ou uma restrição. Em suma, o movimento é um componente importante, amplo e diversificado de nossa existência, e no calendário ele é examinado em seus diversos aspectos com o apoio de pesquisadores do Cnr.

Para a parte social e econômica, sob o microscópio, Michel Colucci e Salvatore Canetano Do Institute for Mediterranean Studies analisa sucessivamente os processos migratórios a nível global e local e os efeitos da pandemia no comércio na região do Mediterrâneo.

Em outra pesquisa, também lembramos uma pesquisa sobre o aumento de empreendedores estrangeiros na Itália pela Fundação Leon Morissa.

Carolina Brandy Do Instituto de Pesquisa em População e Política Social, por outro lado, explicaAcordo entre o Cnr e o Ministério das Relações Exteriores para realizar um estudo sobre pesquisadores italianos no exterior. O tema da mobilidade científica, que também volta nas resenhas, com a entrevista Giorgio Baresi “A chave é a luz e o açúcar. Como funciona a pesquisa científica” (Di Renzo).

Voltando-se para as ciências biomédicas, a importância de estudar os movimentos de células e microrganismos foi enfatizada por Pietro Ferreira No Instituto de Ciências Aplicadas e Sistemas Inteligentes “Eduardo Cayanilo”, enquanto as modalidades e funções do peristaltismo intestinal foram explicadas por Rosalba Giaco Do Instituto de Ciências dos Alimentos. Ainda no campo das ciências naturais, Donato Giovannilli Do Instituto de Recursos Biológicos e Biotecnologia Marinha explica o Projeto CoEvolve, que investiga como a vida e a Terra evoluíram juntas; Vincenzo Levisani Do Instituto de Ciências Atmosféricas e Climáticas explica a relação entre o movimento das correntes atmosféricas e as condições meteorológicas; Gianluigi Siriani Do Instituto de Ciência e Tecnologia do Plasma explica o benefício dos aceleradores de partículas.

Sobre o tema dos maravilhosos movimentos dos animais, em Outras pesquisas Lembre-se das Butterfly Houses e da reunião no Museu da Ciência de Trento sobre o estudo da migração das aves na Itália. tópico que em Avaliações Estamos falando do livro “In volo sul mondo” (Raffaello Cortina).

O tema do movimento volta com o esporte em cara a cara Com o esgrimista Daniel Garroso, e nas resenhas, com a biografia do montanhista Armando Asti “Subi um cume perfeito” (Vita Trentina), com o filme “Coro da Te”, o artigo “Dialogie Tra Porto and Cities in the Global Age” (Série Pesquisa e Documentação) e um romance “Semper Torna” (Mondadori). (levante)