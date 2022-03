Atenção, em alguns casos pode não funcionar bem!!

A ingestão de vitaminas é muito importante para o nosso corpo, mas você não deve exagerar. Na verdade, pode prejudicar nossa saúde.

deveria Tome vitaminas todos os diasPorque é muito benéfico para o nosso corpo. Especialmente neste período, quando o frio dá lugar ao primeiro calor da primavera, muitas vezes experimentamos gripes ou resfriados causados ​​por mudanças bruscas de temperatura.

Além do tipo de roupa, mais atenção também deve ser dada a quais vitaminas tomar e, acima de tudo, é difícil acreditar Quantas vitaminas você toma?. Na verdade, Quantidade excessiva pode prejudicar nossa saúde.

Mas vamos descobrir juntos o que é essa vitamina. Nós estamos falando sobre Vitamina C. Na verdade, se veio Comer demais pode causar efeitos indesejados.

A fruta mais famosa pela vitamina C é frutas cítricas. Nesse período adoçamos nossos dias frios com excelentes sucos.

Um dos primeiros sintomas de excretar muita vitamina C é, é azia. isto é Ocorre porque o ácido ascórbico tem um efeito inflamatório nas membranas mucosas do estômago. Sensação de náuseas e cólicas.

Vitamina: pode ser prejudicial se ingerida em excesso

Conselhos médicos sobre tomar vitamina C Tome um pouco de cada vez ao longo do dia e não em uma dose. Mas acima de tudo você irá Para ser tomado com o estômago cheio Porque muitas frutas que contêm essas vitaminas tendem a ser ácidas.

Além da azia, o consumo excessivo de vitamina C pode causar outros desconfortos, como náuseaDor de cabeça, azia, dor de estômago, gastrite, diarréia, vômito, cólicas abdominais.

Caso tivéssemos muito Náusea ou dor nos rinso que você tem que fazer é Pare de tomar vitamina C.

Depois de parar esta vitamina, as doenças descritas desaparecem dentro de 24 a 30 horas. Para ter a certeza é muito importante contactar sempre o seu médico de família.

Você pode tentar contratar Vitamina C Através alimentos diferentes. Algumas frutas contêm uma quantidade maior, como Kiwi e groselha preta. Ou também podemos encontrá-lo em um arquivo morango e jujuba.

Muitos vegetais também contêm muitos deles: Repolho preto, couve-flor verde, repolho roxo, pimenta.

Você deve ir para um legumes no vaporpara que a quantidade de vitamina C não seja totalmente comprometida.