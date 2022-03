“Mulheres entre Arte e Ciência”: Conferência do Bairro Vidaba em Lavellough

A divisão Lavello da BPW Itália Fidapa, dirigida por Antonella Sibiu, sediará a conferência promovida pela Região Sudeste, programada para sábado e domingo, de 2 a 3 de abril, no resort de San Barbato, como parte do tema nacional “Mulheres entre arte e ciência”. .

O evento incluirá as divisões da BPW Itália FIDAPA nas quatro regiões: Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata.

O tema celta é sempre o assunto da hora e o diálogo que existe entre os dois “mundos” que se encontram tão delicadamente no ser de uma mulher, fazendo dela a heroína desse equilíbrio delicado, sutil e poderoso.

Hoje, as mulheres são foco de atenção nacional e internacional como um assunto criativo e inovador. Que propõe novos projetos em muitas atividades empresariais sociais e políticas.

O papel das mulheres através das artes, cultura e ciência deve crescer pelo que elas foram capazes de fazer ontem e hoje através de projeções para o futuro.

A iniciativa registra a participação ativa da comunidade Lavellese junto à administração municipal e associações locais como Pro Loco e Fstnidd no dia 2 de abril, sábado.

Um calendário repleto de encontros e eventos onde a tradição e os costumes são os protagonistas, como o desfile que é uma reconstituição histórica do Corrado IV e a apresentação do Carnaval Lavellese que conta com a apresentação da máscara típica chamada “Il Domino” no Carnaval de Veneza

Tarde de boas-vindas, buffet de boas-vindas, visita ao Museu Cívico, Civilização Camponesa, Catedral de San Mauro e passeio pelas vielas de Picarillo.

Seções da Fidapa, muitas pela primeira vez em dez anos de atividade, serão saudadas com as saudações do Presidente Fidapa de Lavello Antonella Sibio, do Prefeito Sabino Altobello e da Presidente da Fidapa Distrito Sudeste Maria Nuccio.

A conferência será aberta no domingo, 3, às 10h, e levará as saudações de: Viametta Perrone, Maria Nuccio, Euvinia Ippolito, Antonella Sibiu e Sabino Altubello.

Coordenado por Paola Santangelo e apresentado por Cetina Corallo.

As denúncias serão tratadas por: Aurelia Sol, Nicola Cavallo e Elisa Luria.

A conferência terminará com as conclusões do Presidente Nacional Vidaba BPW Itália. Viameta Peroni.

O evento registra, entre outras coisas, credenciais, conselho distrital e assembléia regular distrital.