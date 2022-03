Ucrânia, MSF: “Clínicas móveis garantem tratamento para todos, mas a comunicação é difícil”

“Durante o ano trabalhamos com nossos colegas ucranianos que agora também fugiram da guerra, suas casas, seus entes queridos, suas raízes. Eles deixaram familiares que não quiseram acompanhá-los por vários motivos e inevitavelmente se tornaram nossos pacientes também. . É muito emocionante vê-los passar. Por outro lado, “como pacientes. Eles nos dizem como se sentem e o que veem, e há uma forte dignidade neles”. Adnkronos conta a Cristina Falcone, chefe da missão italiana dos Médicos Sem Fronteiras na Ucrânia que, na história dos médicos italianos em missão, descreve um mundo cotidiano cheio de anedotas e emoções intensas.

“Ontem vi dois idosos, que antes era clínico geral – disse-nos o chefe da missão – quando quase entrávamos na sala, saudaram-nos como se tivéssemos ido visitar um ente querido. Agradeceram-nos. alguma coisa, e eles responderam em movimento: Nós só queremos que você esteja lá. E nos escute.”

Médicos Sem Fronteiras, que está em solo ucraniano há vários anos, “já esteve presente no Donbass desde 2014 até hoje – explica Falconi, que fica na fronteira entre a Ucrânia e a Hungria, nos Cárpatos – hoje como resultado da ampliação da o conflito, que se traduzindo então em uma verdadeira guerra, estamos trabalhando esporadicamente, tanto em todo o país para apoiar os refugiados, mas sobretudo no interior, onde há muitas pessoas que decidiram não cruzar a fronteira e são deslocadas”.

As questões críticas “são sobretudo materiais técnicos e medicamentos – enfatiza o chefe de MSF em Adnkronos – a guerra está destruindo não apenas hospitais, mas suprimentos, especialmente para aqueles que sofrem de doenças crônicas, que são as principais doenças de que sofremos. graves, que precisam de tratamento contínuo, diabetes, pressão alta e doenças cardiovasculares”. Até agora, “foi montada uma linha de abastecimento, de Bordéus a Bruxelas, e o transporte de materiais tem sido feito com grande dificuldade porque os movimentos para as zonas mais afetadas, leste e norte do país, são muito complexos. ”

Os médicos trabalham organizando “clínicas móveis para tentar garantir a continuidade do tratamento da doença”. Entre os mais comuns, antes da guerra, estavam “sobretudo os problemas relacionados à tuberculose, HIV e hepatite C” no país. Agora, como é fácil prever, “os distúrbios de saúde mental aumentaram drasticamente. Estamos tentando fazer sugestões técnicas sobre como gerenciar o estresse e a ansiedade, uma preocupação que nunca acaba porque também afeta os parentes e o futuro., apenas no presente. Desconhecido”, conclui Falconi.

(por Ilaria Flores)