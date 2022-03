Margherita Hack, Tudo sobre o mundo florentino

hack margarita, mundialmente famoso e famoso, uma das figuras italianas mais famosas e conhecidas no campo da astrofísica e astronomia. Nascida em 1922, foi membro das mais prestigiadas sociedades científicas, da Accademia dei Lincei à Royal Astronomical Society, e foi uma referência para a Universidade de Trieste no mundo. Ao longo de sua carreira, ela se engajou em pesquisa, publicação, compromisso universitário e ideológico, e luta por muitas causas não científicas, graças à sua personalidade carismática e corajosa.

Vamos descobrir quem foi hack margarita, Como era o suas descobertas E seu duplo papel cientista e ativista cidadão, Uma estátua será dedicada a ele na Universidade Estadual de Milão para marcar o centenário de seu nascimento em 2022.

A história de Margarita Hack



Margherita Hack Ele nasceu em junho de 1922 na capital da Toscana, filho de mãe florentina e pai suíço. Sua família é rica, adere à Sociedade Teosófica Italiana, uma ciência filosófica esotérica de origens antigas. Margarita cursou o ensino médio clássico e carregava sua grande paixão pelo esporte: jogou basquete e telê, e se tornou campeã de salto em distância e salto em altura em Litoriale, durante o surto. Infância Margarita Hack Pertence àquela geração criada sob o regime, da qual se distanciará claramente com a entrada dos registros raciais em 1938. Em 44 casou-se e formou-se, no final da Segunda Guerra Mundial, em física com tese de doutorado em tipo de estrela gigante chamada Cefeidas.

Após a formatura, iniciou uma curta experiência no departamento de óptica da Ducati, mas em 48 voltou a Florença para ensinar astronomia. Paralelamente, está ativamente engajada na publicação na imprensa com várias revistas setoriais. Enquanto isso, ela colabora como pesquisadora com importantes universidades, como a Universidade de Berkeley, o Instituto Astrofísico de Paris ou os observatórios de Utrecht e Groningen. Durante vinte e oito anos ocupou a cadeira de astronomia na Universidade de Trieste, tornando-se diretora do observatório até 1987. Também em Trieste é a primeira mulher a chefiar o departamento de astronomia, mas sua carreira também se desenvolveu além dos Alpes, trabalhando com a Agência Espacial Européia e a Agência Espacial Européia, NASA para alcançar uma reputação global. Margherita Hack Integrante da Accademia Nazionale dei Lincei, ela foi uma das maiores astrofísicas do nosso tempo, e recebeu muitos prêmios importantes, como a Cortina Julis Internacional em 95, ou Cavaleiro da República Italiana.

Margarita Hack e Aldo De Rosa, Seu marido, morrerá um ano depois, mas ambos em Trieste, onde estamos enterrados: ela está em 2013 Aos 91 anos devido a problemas cardíacos É o ano seguinte.

Margarita Hack entre universidade e compromisso educacional

Margherita Hack Está ativamente engajado na publicação com sua profissão e pesquisa, participando de programas, entrevistas e intervenções para dar a conhecer seu setor ao maior número possível de pessoas. Durante sua carreira escreveu cerca de quatrocentos artigos científicos, aos quais devem ser acrescentados textos científicos universitários como a tese de Espectroscopia Estelar escrita em 1959 durante seu experimento em Berkeley com Otto Struve. Enquanto isso, em 1978, ele criou sua própria revista L’Astronomia com Lamberti, bem como a revista Le Stelle, ambas com títulos informativos. carteira de Publicações Margarita Hack É essencial, e não termina quando a cientista chega à aposentadoria: suas intervenções foram inúmeras nas décadas de 1990 e 2000, quando se dedicou a encontros e conferências ao redor do mundo. De fato, sua carreira universitária terminou no ano de 92, mas a atividade de pesquisa e publicação continuou tanto que ela foi premiada com a diretiva CIRAC em Trieste no ano de 97.

Descobertas de Margarita Hack

Margherita Hack Ele contribuiu muito para a astronomia e astrofísica italianas, tornando o observatório de Trieste e além entre os melhores do setor. Sua atividade como cientista variou da universidade ao campo popular, promovendo o estudo do espaço e suas leis. Margherita Hack Ela foi capaz de trabalhar em uma classificação espectroscópica de diferentes tipos de estrelas, incluindo Cefeidas, o assunto de sua tese de graduação em ciências, explorar o universo em luz ultravioleta começando com Epsilon Aurigae e estudar estrelas de emissão B.

Descobertas de Margarita Hack Relacionado a contribuir para a identificação de quasares, pulsares, buracos negros, Grb, exoplanetas e muito mais.

Astrofísico, astrônomo, famoso, mas também ativista

Margherita Hack Ele não apenas se engajou nas esferas acadêmica e científica, mas também assumiu posições claras sobre o tema dos direitos civis, direitos dos animais e feministas. Margarita Hack não era religiosa, Mas ele é tão ateu que serviu como presidente honorário da União de Ateus Racionais e Agnósticos em 2002. Ele deu voz às lutas políticas e ambientais em favor da eutanásia e da liberdade e individualidade do próximo.

A atividade editorial teve como objetivo sensibilizar as gerações mais jovens para a beleza e os mistérios do espaço, numa linguagem clara e acessível a todos. Tudo sem depender de pseudociência e superstição, mas apelando para uma certa ciência racional.

