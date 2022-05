Dario di Tovoli na Fabrica della Senza em Jesolo para o Dia da Aritmética Mental

Olímpico da mente Dario de Tovoli parou em Jesolo na Fabrica della Scienza por ocasião do Dia da Aritmética Mental organizado em Jesolo pela equipe da feira de ciências La Fabbrica della Scienza no Em colaboração com Studiogiochi em Veneza. O Campeão do Concurso Internacional de Cérebros colocou-se à disposição dos professores e finalistas do Campeonato Italiano de Aritmética Mental para dar-lhes conselhos valiosos durante sua visita à feira educacional em Lido di Jesolo.

Para a Província de Veneza, os finalistas que aceitaram o convite para Jesolo foram: 4º no Concurso Nacional Alessandro Colati Zelli de San Dona (Ve), Graduado em Física Teórica e Presidente da High School Musile di Piave E. Totti, mas também finalistas do ano O segundo da Vittore Carpaccio High School em Cavallino-Treporti: Mia Molin, Giacomo Fabio Menese, Nora Popaco, Vittorio Maetta, Sarah Jerome, Massimo Bodi, acompanhados de suas famílias, da diretora Giovanna Reddent e das professoras Barbara Gaudioso e Nicoleta Ballarin .

De Tovoli, além de entreter os convidados com problemas de matemática e jogos de lógica, também apresentou seu novo livro “The Great Book of Fast and Mental Arithmetic. Factory” por Add uma lição inédita sobre a matemática do poker.

“Desde os anos oitenta estou ativamente envolvido em todos os aspectos, competitivos, técnicos e culturais relacionados ao jogo, mas acima de tudo gosto de jogar – disse De Toffoli a si mesmo – estou muito feliz com este convite para Jesolo porque na La Fabbrica della Scienza nossa intenção surgiu na aritmética mental que é, em certa medida, a aspiração de ensinar todas as gerações a pensar graças ao desenvolvimento do pensamento lateral”