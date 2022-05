Flocos de aveia, então coma todas as manhãs no café da manhã

Um estilo de vida saudável é essencial para a nossa saúde, e a aveia – da qual são feitos os flocos – tem muitas propriedades benéficas para o nosso organismo.

A aveia é um grão rico em propriedades benéficas para o nosso organismo. A partir disso, você pode obter flocos, que são uma excelente fonte de alimento.

Embora existam aveia instantânea e aveia aromatizada, que são mais rápidas de preparar e saborosas devido aos açúcares, os derivados da aveia não possuem as mesmas propriedades. Por este motivo, recomenda-se o uso de flocos de aveia ou em sua forma integral.

A aveia em flocos é rica em proteínas vegetais, fibras e minerais Como antioxidantes de magnésio, potássio e vitamina E. Tê-lo todas as manhãs no café da manhã tem muitos benefícios.

As propriedades benéficas dos flocos de aveia

Aveia em flocos pode melhorar a resistência à insulina. Uma porção contém cerca de quatro gramas de fibra e dois gramas de beta-glucana, que retarda a secreção de insulina, reduzindo a presença de glicose no sangue.

Além disso, a aveia é rica em fibras solúveis. Entre eles está o beta-glucano mencionado acima. Além de ajudar nosso corpo a resistir à insulina, tem um efeito Reduzir o colesterol ruim.

Outro benefício está associado à presença de amido resistente. Este tipo de amido é importante para a saúde intestinal como Promove um microbioma intestinal saudável.

Por microbioma queremos dizer o grupo de bactérias que vivem em nossos corpos e, através de uma nutrição adequada, podemos fazer com que as bactérias boas se multipliquem em vez das bactérias ruins.

Um pequeno punhado no café da manhã ajuda o intestino a funcionar

Além disso, flocos de aveia podem ser usados Síndrome do intestino irritável – também conhecida como síndrome do intestino irritável. Os carboidratos, como a aveia, são ricos em fibras solúveis e insolúveis. Este último é um agente de volume nas fezes e, no caso da SII, pode ajudar a aumentar a regularidade intestinal.

Finalmente, a aveia contém muitas vitaminas, incluindo a vitamina E, que atua como um antioxidante natural. Esta vitamina tem uma função Suporte cerebral: Protege contra o estresse oxidativo e melhora a atividade cerebral.

A aveia também contém minerais como fósforo, zinco e magnésio que são capazes de fazer isso. Reduzir os sintomas da depressão E crucial para a saúde do cérebro. Além disso, os cereais pertencem à categoria de carboidratos complexos e são excelentes Fonte de energia para o cérebro.