Comparando ciência, política e sociedade civil – Informazioneonline.it

“Valor da naturezaEste é o título do evento final do projeto passagens de lubrificaçãoimplementado nos últimos anos pelo Parco Campo dei Fiori em colaboração com a Província e Município de Varese, a comunidade montanhosa dos Vales Verbano, a Universidade de Insubria, Lebo e o Instituto Uykos e Legambiente, com o apoio da Fundação Caripelo.

O evento está marcado para as 10h desta sexta-feira, 6 de maio. Na Aula Magna Granero-Porati da Universidade de Insubria, na Via Dunant em Varese. Será possível participar presencialmente ou online, em qualquer caso, registando-se no link https://bit.ly/valorenatura .

O evento será uma oportunidade para avaliar os resultados alcançados pelo projeto em que se concentrou Protegendo o habitat dos Prealpes LombardosSobre Comunicação Ambiental e Comunicação Ambiental – Comunicados Giuseppe ParáChefe do Parque Campo de’ Fiori. Mas não só: Nature Value também quer ser, em geral, um evento cheio de ideias para todos aqueles que amam a natureza e se interessam pelo ambiente, biodiversidade, ordenamento do território e ordenamento.”

Durante o evento, os temas valor da natureza, capital natural e serviços ecossistêmicos serão abordados sob diferentes perspectivas, por meio de depoimentos de diversos convidados ilustres do mundo da ciência, política e sociedade civil.

Após a saudação institucional do Presidente da Universidade de Insubria Ângelo Tagliabo e Vice-Presidente da Fundação Cariplo Claudia SorliniO professor vai dirigir de manhã Adriano Martinoli do Departamento de Ciências Teóricas e Aplicadas da Universidade de Insubria. Após os discursos de “A Resposta da Ciência” de Marco Fry Laboratório de Pesquisa em Sustentabilidade da Escola Sant’Anna de Estudos Avançados de Pisa; “Resposta Política” para Honorável Chiara Braga A Comissão do Meio Ambiente, do Território e das Obras Públicas da Câmara dos Deputados e do Conselheiro de Meio Ambiente e Clima da Região da Lombardia Rafael Cattaneo; Por fim, “Resposta da Sociedade Civil”, de Danilo SilvagyLibo, Diretor Geral e Membro do Comitê de Capital Natural do Ministério da Transformação Ambiental. O foco será nos Corredores Insubric Giuseppe ParáChefe do Parque Campo de’ Fiori.

Em conclusão, será alocado um espaço para discussão com o público e o documentário será exibido Planta, animal e outras formas de vidaQue é através das belas fotos coletadas pelo diretor Marco Tesaro Conta a natureza pré-alpina de Varese, fazendo o espectador atravessar lagos, rios, prados, florestas de castanheiros e pântanos.