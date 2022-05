Saúde, 41 novos clínicos gerais da região de Bérgamo

Na terça-feira, 3 de maio, o curso de formação de três anos em Medicina Geral 2018/2021 para 41 especialistas do Centro Educacional de Bérgamo terminou com uma discussão de tese. Eles são o primeiro grupo de futuros médicos da atenção primária a frequentar o curso na nova estrutura organizacional que conta com 8 Lombard Ats em casa para o centro de ensino.

É sobre médicos homens e mulheres Angeli Martina, Azara Domenico, Barbolini Erica, Bebawi Sarah, Blanda Julia Maria, Cacchia Ariana, Calabria Christian, Carlotti Andrea, Claudia Civdini, Colleoni Claudio, Cornale Mauro, Di Carlo Luigina, De Rusci Sara, De Lernia Christian, Muhammed Refije, Roberto , Lillo Rossella, Liotta Eloisa, Masi Anna, Milesi Marta, Mondo Elena, Munteanu Raisa, Pasat Ana, Pedroni Martina, Pezzotta Morgana, Ratuk Eugenia, Rizzini Andrea, Romelli Michela, Rossi Andreana, Rossi Spertrian, Rota, Rovita, Veronica, Valeria , Sessa Francesca, Sprefico Alessio, Stanojevic Miroslav, Paola Tibaldi, Viola Maria Sofia, Viola Simone, Erica Zannelli.





A partir de quarta-feira, 4 de maio, os ex-estagiários do curso, agora profissionais da área médica, poderão aumentar o número de seus clientes para um máximo de 1.800 pacientes, além de preencher vários baús vazios na área. Nos próximos meses, com a reabertura do edital de concessão de posse territorial, todos os recém-formados poderão abrir sua clínica.

A chegada de novos médicos trará um suspiro de alívio às nossas terras, diz Massimo Gobboni, Diretor Geral da Ats Bergamo – a partir de hoje cerca de 13.000 cidadãos de Bérgamo poderão ter um novo GP. Agradeço a todos os recém-licenciados por terem completado este percurso desafiante e por já terem trabalhado na região com várias atividades, desde a Usca à Assistência de Continuidade à Cobertura de Cargos Temporários. Você é um recurso essencial e valioso. Aguardamos agora a segunda leva de profissionais que se formarão em julho."

Por outro lado, 42 formandos participaram no curso de formação trienal 2021-2024 que teve início no passado dia 29 de abril, Para o qual o Centro de Educação de Bergamo já organizou estágios em hospitais e províncias, em colaboração com três grupos de ASSTs locais e indivíduos credenciados.

