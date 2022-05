“O valor da ciência para olhar para o futuro”, Alberto Mantovani em San Barnabas

Bréscia. A capacidade da ciência para superar esquemas pré-determinados para expandir as fronteiras do conhecimento estará no centro da segunda convocação dos Períodos Pós-médicos, um ciclo de encontros aberto a todos os cidadãos, promovido pelo município de Brescia e pela associação médica. Pensando além dos limites – o valor da ciência para olhar para o futuro Este é o endereço da reunião agendada Quarta-feira, 4 de maio, às 17h45 No San Barnabas Hall em Corso Magenta, Brescia.

O protagonista é Alberto MantovaniE imunidadeestá entre os pesquisadores italianos mais reconhecidos internacionalmente, Diretor Científico do Instituto Clínico IRCCS Humanitas de Rozzano (Mi) e Professor Emérito da Universidade de Humanitas.

O objetivo é descobrir o significado da pesquisa e sua abordagem independente e original, necessária para alcançar novos objetivos de conhecimento e cuidado em benefício dos pacientes e da sociedade.

Num período difícil, marcado pelo Covid e pela guerra, o encontro será uma oportunidade para abrirmos os olhos para o novo, começando especificamente pelo valor da ciência para olharmos para o futuro com maior esperança.

Apresentado e concluído por Franco Franceschini, Professor de Reumatologia na Universidade de Brescia, Diretor de Reumatologia e Imunologia Clínica, ASST Spedali Civili de Brescia.

O encontro é aberto a todos os cidadãos com entrada gratuita, conforme regulamentação aplicável e até esgotarem todas as vagas disponíveis. A nomeação também será transmitida ao vivo na página do Facebook ordinationmedicibrescia.it.