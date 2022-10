REPOSI, “eu” dos estudos na área de medicina interna

O Centro de Pesquisa Independente da Sociedade Italiana de Medicina Interna (CRIS), como sua missão estatutária, organiza investigações epidemiológicas, pesquisas, estudos observacionais ou de intervenção no campo da medicina interna. Entre os objetivos do centro – explica o professor Antonello Petrangelo, diretor do Centro de Pesquisa Independente da Sociedade Italiana de Medicina Interna (CRIS), ex-presidente do SIMI e professor de Medicina Interna da Universidade de Modena e Reggio Emilia – além à modernização científica e profissional há a pesquisa ética e formativa de pesquisas relacionadas com Grande impacto cognitivo, é conduzida com grande rigor metodológico.” Um papel proativo que o SIMI, por meio do CRIS, também deseja em relação à política de saúde do país, como diretor de pesquisa independente, visa obter dados “evidências” e “factuais” sobre grandes segmentos da população. “O projeto CRIS mais antigo – continua o professor Pietrangelo – é o REPOSI (Registro de Tratamentos Múltiplos da Sociedade Italiana de Medicina Interna), lançado em 2008 como parte de uma colaboração entre a Sociedade Italiana de Medicina Interna, o Instituto IRCCS Mario Negri de Pesquisa Farmacológica e A Fundação IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico de Milão. Os principais objetivos do REPOSI são recrutar, monitorar e estudar pacientes idosos em hospitais.”

O REPOSI permitiu a coleta de dados de cerca de 9.000 pacientes internados em mais de 100 enfermarias e idosos, com idade média de 80 anos, afetados em mais da metade dos casos por cinco ou mais doenças crônicas e que em 65% dos casos tomou 5 um ou mais medicamentos. Os principais resultados foram publicados em mais de 70 artigos científicos em revistas internacionais peer-reviewed, o que contribuiu para fornecer indicadores para avaliar e melhorar a adequação das prescrições e obter indicações realistas sobre o efeito da terapia medicamentosa múltipla em diferentes áreas clínicas (diabetes, insuficiência pulmonar obstrutiva crônica, fibrilação atrial). doenças infecciosas, para citar alguns). Os dados coletados pela AIFA também foram utilizados para elaborar um relatório sobre ‘Uso de Medicamentos na População Idosa’. “Recentemente – continua o professor Petrangelo – importantes estudos foram produzidos graças à criação da Rede Italiana de Medicina Interna, uma rede digital que colocou na Internet 165 centros hospitalares SIMI. Entre eles, SIMI-Covid, um estudo de mais de 3 mil pacientes com Covid Foram internados e atendidos integralmente em enfermarias de clínica médica durante uma emergência epidemiológica, o que possibilitou a identificação de fatores pré-hospitalares, no momento da internação. -NUTRO, que está avaliando, em um contexto multidimensional, a prevalência da desnutrição e seu impacto na hospitalização e desfechos hospitalares, e o SIMID, que estuda a prevalência e as consequências clínicas e prognósticas da deficiência de ferro em pacientes internados com insuficiência cardíaca e crônica doença pulmonar obstrutiva, duas doenças altamente prevalentes e incapacitantes em pacientes fracos no hospital.”