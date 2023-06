Malária na Itália, mais riscos em 2023: sintomas e consequências

EU’aumento de mosquito Na Itália aumenta o risco de doenças infecciosas, também entre elas malária. A malária é frequentemente vista como uma doença infecciosa típica da África e não encontrada em outros países, mas não é o caso. para alertar sobre isso credulidade E um especialista em doenças infecciosas Mateus BassettiChefe do Departamento de Doenças Infecciosas da Clínica San Martino de Gênova.

Segundo o médico, o aumento de mosquitos aumenta o risco de doenças infecciosas graves, como a malária. São precisamente essas doenças, como a febre do Nilo e a doença de Lyme transmitida por carrapatos – entrelaçadas com as mudanças climáticas e o aumento das temperaturas – que aumentaram na Europa. Em 2022, houve pelo menos 71 casos registrados de dengue entre a Espanha e a França. Enquanto os casos de febre do Nilo Ocidental, outra doença derivada de um vírus transmitido por mosquitos, chegaram a 1.133 casos, com 92 mortes, das quais mais de 700 na Itália.

Por vários verões foi cada vez mais evidente Os mosquitos não são apenas insetos irritantes, mas também vetores de doenças infecciosas e que na Itália existem todas as condições para que possam aumentar e se tornar perigosos para a saúde coletiva. o Prosperidade em casos de doenças infecciosas O vírus transmitido por mosquitos na Itália é uma prova disso e também um sinal de que a conscientização e as ferramentas apropriadas são necessárias para evitar o contato com os mosquitos.

O que é a malária: sintomas e consequências

lá maláriaconforme descrito pelo Ministério da Saúde, é uma doença infecciosa causada por um parasita do gênero. plasmódio. O parasita é transmitido por picadas Os mosquitos são do gênero Anopheless, também chamados de “vetores da malária”.

A malária é um problema de saúde global e é a causa de morte em muitos países. Os sintomas são: febre, calafrios, dor de cabeça, sudorese generalizada, dores musculares, anemia, problemas digestivos, vômitos e dores abdominais. Pode causar insuficiência renal e insuficiência respiratória, sangramentoConsciência alterada, convulsões e coma morte.

Malária chega à Itália: os dados pioram

A malária não chegou à Itália este ano porque o número de mosquitos aumentou. eu pelo menos 650 casos de malária ocorrem na Itália a cada anoA maioria deles não é diagnosticada ou é diagnosticada tardiamente.

A Sociedade para Doenças Infecciosas Tropicais, sediada em Salerno, refutou uma definição ultrapassada deOrganização Mundial de Saúde que definia a Itália como “um país sem malária”, ou um livro sobre malária. Na verdade, a malária é um fenômeno residual, ou seja, está presente mesmo que os números sejam pequenos. Para trazê-lo para a Itália, eles são mosquitos anophelesenquanto é transmitida por indivíduos infectados.

A maioria dos casos de malária são encontrados no norte da Itália, particularmente na Lombardia, Piemonte e Veneto. Por outro lado, há poucos casos nas ilhas e no sul, e poucos casos na Apúlia e na Campânia. Até agora vacina malária Existe mas não é perfeito, dura apenas três anos e não garante mais de 40% de proteção. No entanto, é eficaz capaz de salvar milhares de pessoas.

Os mosquitos não são apenas insetos irritantes: o alarme de Pasetti

Na Itália, o calor aumenta o número de mosquitos e com esses riscos Doenças infecciosas graves. “Os mosquitos não são apenas irritantes – diz Matteo Bassetti, chefe do departamento de doenças infecciosas da Clínica San Martino em Gênova – Mas são portadores de doenças infecciosas e esse problema também existe na Itália, e vemos apenas a ponta do icebergDe acordo com Pacetti Controle de pragas nas principais cidades Deve começar em março, ou depois as plantas devem ser podadas interferir com as larvas Onde há estagnação de água.

A época já começou e cabe ao cidadão Prevenir picada de mosquito. A prevenção deve ser feita pelos municípios, mas todo cidadão pode ter cuidado ao se vestir, por exemplo cobrindo os tornozelos e deve aprender a usar PerseguirAlém disso, protetor solar no verão.