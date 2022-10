‘Chamada de perigo microbiológico’: novo alerta de Listeria em alimentos

Lá vamos nós de novo: novo aviso no Comida Postado desde então Ministério da Saúde. Após o alarme de Listeria sobre as salsichas com as quais negociamos no Giornale.it, alguns sanduíche Com salmão e maionese da marca “Gli Allegri Sapori” sempre foi contaminado com a bactéria Listeria Monoctyogenes.

“Perigos Microbiológicos”

Imediatamente, o chamado dos dois soou Grande quantidade Fora de produção: 22952 1 e 22952 2. Pede-se aos detentores dos produtos que não os consumam mas que os devolvam ao ponto de venda para troca ou reembolso até ao próximo dia 10 de Outubro. Outras informações úteis anexadas pelo ministério pertencem à empresa que o comercializou, Penny Market srl, enquanto a marca de identificação da fábrica do fabricante é IT 9 – 2907 L CE. Cada unidade vendida pesa 140 gramas e foi produzida pelo laboratório gastronômico Due AA srl, cuja fábrica está localizada em Sedriano, na província de Milão.

antigo

Nos últimos dias, a bactéria Listeria, infelizmente, saltou para as manchetes após Quarta morte Suspeita de salsicha contaminada: um homem de 83 anos perdeu a vida para a cepa St 155, que provavelmente foi responsável pela morte de mais três pessoas nas semanas anteriores. Além de casos graves, dezenas de pessoas foram hospitalizadas, todas com sintomas de listeriose. Como visto em Giornale.it, este bactérias Eles são encontrados praticamente em todos os lugares (da terra à água e plantas), mas não são perigosos, desde que não contaminem alimentos crus. A única forma de transmissão, de fato, é a alimentação, mas diz respeito àqueles produtos que são mal armazenados na geladeira e, como mencionado, são consumidos crus.

Quais são os sintomas?

Tal como acontece com qualquer outra infecção bacteriana, tudo depende da quantidade de bactérias presentes nos alimentos ingeridos, mas também e sobretudo do estado de saúde da pessoa infectada. começa de Formulários Problemas leves semelhantes a gripes e problemas digestivos até problemas mais graves descritos pelo Ministério da Saúde “ Septicemia, meningite ou aborto espontâneo.” Ao gerenciar a resistência na geladeira, a bactéria Listeria também é resistente a baixas temperaturas e também pode ser encontrada em alimentos secos. Para não ter problemas, como mencionado, além de cozinhar os alimentos, você deve prestar atenção à higiene pessoal com a lavagem cuidadosa das mãos.

Atenção, como consta mensageiro Mauro Pistello, Professor de Microbiologia e Microbiologia Clínica da Universidade de Pisa, especialista em conservação de alimentos: a data de validade não importa, importa fechar Produtos especialmente bons, como leite e produtos lácteos, para evitar o risco (involuntário) de contaminação.