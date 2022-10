Andos em Velletri: Entre ciência e arte, na noite de sábado, 8 de outubro, o rosa começa – Radio Studio 93

Música Filitre Estamos abrindo o Outubro Rosa, o mês internacional dedicado à prevenção do câncer de mama. A nomeação é no sábado, 8 de outubro, no Teatro Artemisio “GianMaria Volontè”. Entre os convidados está a Dra. Laura Suchek, que revelará os últimos avanços em sua pesquisa oncológica sobre o OMOMYC, um inibidor que atua no oncogene sem causar efeitos negativos. Em seguida, um espaço para música com Orchestra del Paese Immobile e The Music Freaks.

Sábado, 8 de outubro, o Comitê ANDOS Velletri abriu o Outubro Rosa, mês internacional dedicado à prevenção do câncer de mama, com o evento MusicAndos agora em sua quarta edição, às 20h30 no Teatro Artemisio “GianMaria Volontè”

Formato ligeiramente diferente em relação às edições anteriores porque é enriquecido pela presença da Dra. Laura Suchic, líder de grupo do VHIO (Instituto de Oncologia Val d’Bron), que entrevistará Sylvia Marie, jornalista da DIRE Press, e nos revelará os últimos desenvolvimentos em sua pesquisa oncológica sobre o OMOMYC, um inibidor que atua no oncogene sem causar efeitos adversos.

Durante a noite vamos explicar todos os projetos dedicados à prevenção do cancro da mama desenvolvidos pela nossa associação e pela região do Lácio, dirigidos principalmente às mulheres fora do âmbito do rastreio, ou seja, 45-49 anos.

Além da ciência, encarnada pelo Dr. Soucek, teremos o gênio musical poético da Orchestra del Pais Immobile que nos contará em música sobre Indico e Callo di Maggio e também sobre Microbe ou Moschino, e muito mais.

O trio acústico Music Freaks vai lançar-nos numa viagem emocional com canções que viajam de país em país, do rock ao blues através do som caloroso de Michela Tartaglia, acompanhados por Francesco e Lorenzo.

Apresentado por Tiziana Mamukari.

A versão desta, dedicada à maravilhosa Romina Trenta, que faleceu no dia 2 de janeiro, onde falaremos sobre o livro “Braços largos – Notas de Romina Trenta na Margem da Vida” com os autores Vladimir Martelli e Raffaella Veraco. Nossa maneira de desejar-lhe um feliz aniversário que cai no dia 8 de outubro.

Aceite pré-venda com oferta mínima gratuita, c/o The Ticket and Andos Committee of Velletri 3296185208