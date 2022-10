Pode ser prejudicial à saúde

Se você sofre de colesterol, preste atenção a esses suplementos nutricionais, pois eles podem causar consequências indesejáveis ​​em alguns casos.

Recentemente, veio uma correção da União Européia em relação ao uso de um suplemento alimentar destinado a combater colesterol. Mas o que é e por qual motivo? Então, vamos entrar em detalhes e ver tudo o que há para saber sobre isso.

o colesterol Acontece que a alta é um problema que afeta um grande número de pessoas. Para baixar os níveis relativos, é necessário saber que é útil praticar atividade física e seguir uma dieta regular. Mas não só isso, muitos também decidiram usar suplementos alimentares destinados especificamente a reduzir os níveis de colesterol.

É precisamente neste contexto que vos convidamos a prestar atenção, pois foi recentemente efectuada uma correcção pela União Europeia relativamente à utilização de um suplemento alimentar destinado a combater a colesterol. Mas o que é e por qual motivo? Então, vamos entrar em detalhes e ver tudo o que há para saber sobre isso.

Colesterol, cuidado com estes suplementos: Tudo o que você precisa saber

Já vimos a importância do empréstimo Cuidado com a alteração do colesterol e triglicerídeos, pois em alguns casos você tem direito à isenção do boleto de saúde. Ao mesmo tempo que incide também sobre o colesterol, importa também saber que foi recentemente efectuada uma correcção pela União Europeia relativamente à utilização de um suplemento alimentar destinado a combater colesterol.

Mas o que é e por qual motivo? Bem, é sobre um programa Suplemento alimentar à base de arroz vermelho fermentado. Lembramos que este último contém uma molécula, que é MonacolinaO que ajuda a diminuir o nível de colesterol no sangue. Ao mesmo tempo, de acordo com a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos, ou a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos, o uso extensivo deste suplemento pode ser perigoso porque pode causar danos ao tecido muscular, envenenamento do fígado e problemas digestivos.

Mas não só isso, é possível lidar com distúrbios do sistema nervoso, pele e subcutâneo e interações medicamentosas. Por isso, com o novo regulamento, decidiu-se abordar esta situação, com a embalagem de tais suplementos que deve indicar clara e explicitamente que A dose máxima tolerada é de 3 mg por dose diária.

Mas não só isso, os riscos potenciais decorrentes do uso excessivo do suplemento em questão também devem ser relatados. No entanto, ao mesmo tempo, deve-se enfatizar que não devemos criar um estado de pânico. Como mencionado anteriormente, de fato, danos potenciais podem ocorrer se uso excessivo. Por isso, o conselho é não exagerar e seguir sempre a orientação do médico, além de respeitar a dosagem indicada na embalagem.