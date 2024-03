Lugares de ciência. A antiga farmácia de Santa Maria della Scala em Roma

A antiga farmácia de Santa Maria della Scala em Roma está localizada no primeiro andar do mosteiro dos monges carmelitas. A antiga farmácia foi originalmente criada para atender às necessidades dos próprios monges, que cultivavam no jardim as plantas medicinais necessárias à sua saúde.

No final do século XVII, foi aberto a todos e tornou-se tão famoso que príncipes, cardeais e até médicos de papas recorreram a ele. Foi isso que lhe valeu o título de farmácia dos papas.

Continuou o seu serviço até 1978 e até à década de 1950, distribuindo medicamentos originais a preços moderados, mantendo ao mesmo tempo a clínica gratuita aberta ao público.

O alto trabalho científico realizado em laboratórios baseava-se em materiais retirados de ervas, com estudo cuidadoso das mesmas. A primeira sala da antiga boticária é a sala de vendas, do século XVIII, com móveis de nogueira, enquanto o tecto e o chão datam do século XIX.

A farmácia contém itens muito valiosos, como cerâmicas da Úmbria-Marche e um herbário desenhado por São Basílio.

Existe também uma espécie de clínica que servia para os preparativos mais básicos e, por fim, uma sala multifuncional nos fundos, como biblioteca, consultório médico e armazém.

Sarah Sisti

Matemático e pesquisador em história da ciência

Em cooperação com a Universidade Feminina de Milão

