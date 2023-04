Você bebe água com gás com frequência? Quais são as consequências para o seu corpo

Preferir água com gás em vez de água sem gás é fisiológico, mas é bom saber alguns detalhes do consumo excessivo. Alguns são completamente inesperados

o corpo humano Muitas coisas podem ser dispensadas, mas nãocachoeira. Por outro lado, representa 60% do nosso corpo e determina a saúde do nosso corpo. Beber muito ajuda a manter um bom nível de hidratação e favorece algumas funções muito importantes, como a digestão e a manutenção de uma temperatura corporal constante.

geralmente deveria Beba pelo menos 1,5 litros de água diariamente. Uma deficiência disso pode se manifestar de várias maneiras, como pele seca, pele opaca, rugas, fadiga e sensação de fome. Muitas pessoas gostam muito brilhante, Mas beber muito é o mesmo que beber muita água pura? Vamos descobrir juntos.

Água com gás: o que acontece se você beber demais

É definitivamente bom e fresco eDióxido de carbono Presentes em quantidades mais ou menos elevadas, são inofensivos para o organismo. É por isso que não há efeitos negativos se for tomado regularmente. A única desvantagem é que incha a barriga. Outro ponto positivo é que auxilia na digestão e aumenta a saciedade.

Também é rico em Sais minerais como sódio, potássio, magnésio e cálcio. Especialmente no período de verão, deixar-se levar por este tipo de água é mais divertido do que o normal. Obviamente, deve ser fresco, mas não muito frio.

O reverso da moeda é representado pelos lados negativos, que devem, como não poderia deixar de ser, destacados. EU’Água com gás Na verdade, causa um pouco Flatulência E às vezes pode causar dor ou até inchaço e ar. Especialmente aqueles que sofrem de gastrite e úlceras devem evitar abusar dela. Na verdade, os sintomas podem ser exacerbados com dióxido de carbono.

Além disso, beba muito Água com gás Também pode causar a deterioração do esmalte dos dentes. Em suma, como acontece com todos os alimentos e bebidas, é correto encontrar concessões para evitar excessos. beber um poucoÁgua com gás Nunca fez mal a ninguém, mas beber muito pode causar alguns problemas. Por outro lado, é um prazer e então deve ser satisfeito, mas na dose certa. Por esse motivo, alternar entre as duas águas pode ser a opção vencedora e de matchmaking requisitos corporais E dar satisfação ao mesmo tempo. Resta experimentá-lo para ver quais são os seus efeitos a curto e longo prazo.