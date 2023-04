Uma semana de trabalho de 4 dias é boa para a saúde

Com muitas empresas em todo o mundo começando a experimentar a redução da semana de trabalho de quatro dias, novas evidências que apóiam essa abordagem também vêm de pesquisas científicas: de acordo com um estudo da University of South Australia e Publicados De acordo com o International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, um fim de semana maior que três dias é benéfico para a saúde, aumentando o nível de atividade física, reduzindo o sedentarismo e melhorando a qualidade do sono, com efeitos que duram até duas semanas após o descanso. um periodo. Então, de acordo com os autores do estudo, talvez seja hora de adotarmos o modelo de semana curta de trabalho para melhorar nossa saúde física e mental.

Os pesquisadores liderados por Ty Ferguson acompanharam 308 adultos que participaram de um experimento usando pulseiras capazes de monitorar atividades físicas e sinais vitais por 13 meses, 24 horas por dia. Os participantes tiraram em média 2-3 férias de 12 dias cada: os resultados mostraram que durante esses períodos, a atividade física moderada a intensa aumentou 13%, o sedentarismo diminuiu 5% e as horas de sono foram estendidas em pelo menos 4 %.

“Em particular, os aproximadamente 21 minutos extras de sono ganhos por dia podem ter vários efeitos positivos em nossa saúde física e mental”, comenta Ferguson: “Por exemplo, dormir o suficiente pode ajudar a melhorar nosso humor, função cognitiva e produtividade . Também ajuda a reduzir o risco de uma série de condições de saúde, como obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares e depressão. Além disso – acrescenta o pesquisador – é interessante notar que a extensão dessas melhorias aumenta com a duração do feriado, “portanto, o fim de semana mais longo, por três dias em vez de dois, traz melhores benefícios à saúde.