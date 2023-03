Água e limão pela manhã, hábito que achávamos saudável não é: palavras de especialista

Beber água com limão pela manhã é bom para você? Normalmente, muitas pessoas pensam que é saudável, mas na verdade não é. Aqui estão as palavras do especialista

A saúde é um dos principais pilares de nossas vidas e, para mantê-la, é necessário seguir uma série de hábitos saudáveis. entre estes, Uma das coisas mais importantes relacionadas à nutriçãoo que pode afetar muito a saúde física e mental.

Um dos hábitos saudáveis ​​mais importantes é com certeza Siga uma alimentação equilibrada e saudávelRico em alimentos nutritivos e pobre em gordura e açúcar. Em particular, é importante comer regularmente frutas e vegetais, que fornecem ao corpo vitaminas e minerais essenciais para o bom funcionamento do sistema imunológico e de todos os outros órgãos.

Água com limão faz bem à saúde? As palavras do especialista

Além de, É importante beber muita água, Pelo menos dois litros por dia, para manter o corpo hidratado e favorecer a eliminação de toxinas. No entanto, deve-se dizer Beba água com limão pela manhã. Uma prática difundida em alguns círculos, não é uma poção mágica para a saúde, como muitas vezes se acredita.

De fato, nosso corpo é capaz de se purificar principalmente graças aos seus órgãos rins e fígado, Que filtra as toxinas e as elimina através da urina e das fezes. Portanto, não é necessário tomar curas “milagrosas” em favor da purificação do organismo. Também deve-se ter em mente que o consumo excessivo de suco de limão pode danificar o esmalte dos dentes, Causa problemas como sensibilidade dentária e erosão do esmalte. Portanto, se você quiser tomar suco de limão, é recomendável diluí-lo em água e reduzir a quantidade.

Em geral, é importante prestar atenção Sobre as informações veiculadas sobre o tema saúde e nutrição, Evite acreditar em mitos ou afirmações falsas que não são apoiadas pela ciência. Dessa forma, hábitos saudáveis ​​e corretos podem ser adotados para manter o bem-estar físico e mental do indivíduo.

Em conclusão, coma uma dieta bem balanceada, rica em alimentos nutritivos e pobre em gordura e açúcar, beba muita água e limite a ingestão de substâncias nocivas, como álcool e fumo. São apenas alguns dos hábitos básicos de saúde. No entanto, é importante estar atento às informações que circulam sobre saúde e alimentação, para evitar cair em armadilhas como comer limão pela manhã, que pode ser prejudicial aos dentes.