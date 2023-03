No Irccs Galeazzi-Sant’Ambrogio em Milão Conferência Aifi sobre Medicina Sexual em Fisioterapia

Os novos presidentes eleitos das quatro casas cheias da Lombardia também estiveram presentes. O objetivo do encontro é dar a conhecer a crescente consciência das necessidades de saúde específicas e relacionadas com o sexo, partilhar e planear estratégias de educação e formação, assumir responsabilidades e discutir o seu impacto na ciência da fisioterapia: “Uma das tarefas da ciência sociedades para promover a igualdade de gênero”.

27 de março – O Hospital IRCCS Galeazzi-Sant’Ambrogio de Milão, em colaboração com a Sociedade Italiana de Fisioterapia (AIFI), acolheu o evento científico “Gender Medicine in Physiotherapy Sciences – Gender Medicine in Physiotherapy Sciences”. O objetivo do encontro foi apresentar a crescente conscientização sobre necessidades de saúde específicas e relacionadas ao gênero, compartilhar e planejar estratégias de educação e treinamento, assumir responsabilidades e, finalmente, discutir seu impacto na ciência da fisioterapia.

Hoje – explicou Sílvia Eleonora Gianola, membro do Conselho Nacional da AIFI, com a responsabilidade de promover a investigação, orientações e boas práticas – foi muito procurada pela equipa de investigação da AIFI para promover a iniciativa ‘Women in Physiotherapy Science’, convocatória realizada por ocasião da Conferência Internacional sobre Mulheres e Meninas na Ciência, realizada em 11 de fevereiro, que financiou um projeto de pesquisa sobre igualdade de gênero em fisioterapia. A Federação Internacional de Instituições Financeiras Islâmicas desejava muito que este evento conectasse a ciência da fisioterapia no mundo da medicina com uma abordagem multidisciplinar e interdisciplinar.

Muitos pesquisadores e especialistas no tema em diversas áreas da medicina, como reabilitação, bioengenharia e farmacologia, participaram do evento. Depois de apresentar o projeto do Dr. Martina Pozzolovencedora da chamada Women in Physical Therapy Science, a médica tomou a palavra Frank de novooficial de ligação para a medicina de gênero na região da Lombardia, membro do Observatório Nacional de Medicina de Gênero do Instituto Superior de Saúde, que se concentrou na medicina de gênero na Itália e na região da Lombardia, desde a lei até sua rejeição.

intervenção do professor Rossella Tomaiwoloprofessor associado da Vita-Salute San Raffaele University em Milão e diretor da Escola de Especialização em Patologia Clínica e Bioquímica Clínica, concentrou-se na medicina de gênero no campo da fisioterapia. Manuela Apendino, Engenheira Biomédica, Stem Lab Embaixadora da Descoberta da Emoção Motivadora, Fundadora e Líder de Equipe da primeira Rede Europeia dedicada a Mulheres Engenheiras Biomédicas WeWomEngineer, Apresentou Diferenças de Gênero em Design de Tecnologia, um campo inovador e promissor para as futuras gerações envolvidas em fisioterapia. A Dra. Rita Panzi, farmacologista clínica e chefe do Centro de Política de Regulamentação de Medicamentos do Instituto Mario Negri em Milão, falou recentemente sobre a desigualdade de gênero, desde os ensaios até as aplicações clínicas, delineando as soluções propostas para alcançar a igualdade nos cuidados.

“Este encontro abriu novos caminhos para o desenvolvimento em termos de investigação clínica e novas estratégias para uma maior personalização dos percursos da fisioterapia,” afirmou o Presidente da AIFI. Simão Cecchetto que moderou a mesa redonda com o prof Silvio Garatinifarmacologista e pesquisador, fundador e presidente do Instituto Mario Negri de Pesquisa Farmacêutica IRCCS e Dr. Elisa Crovato, Bioestatístico e Diretor de Acesso ao Mercado em Cesi, Itália e membro da Kesi Activity Networks. “Além disso, acreditamos fortemente – continuou Cecchetto – que uma das missões das sociedades científicas é promover e apoiar a igualdade de gênero no mundo da pesquisa, e estamos orgulhosos de estar fortemente envolvidos neste campo também graças a eventos e projetos como os apresentados hoje.”

A presença dos recém-eleitos chefes dos quatro fisioterapeutas da OFI na Lombardia foi muito significativa, ressaltando a importância do caminho conjunto entre a representação da profissão e a comunidade científica. Sob este evento – interveio Greta CastelliniMembro do Conselho Diretivo Nacional da AIFI, Presidente da Promoção e Desenvolvimento da Investigação em Fisioterapia O evento terminou com a cerimónia de entrega do diploma universitário à vencedora do concurso ‘Women in Physiotherapy Science’ da Advocate Patrícia Poliotto, representando Mulheres Líderes em Saúde (LEADS) que patrocinaram o evento. Além disso, todas as candidatas participantes do convite receberam um livro sobre medicina de gênero como desejo de uma carreira promissora.

Gianola disse: “Esperamos que este evento seja o primeiro de muitos outros – porque precisamos estar cientes das diferenças de gênero. Continuaremos a promover iniciativas como a Women in Fisioterapia Science para jovens colegas, para que eles se apaixonem pela ciência através Oportunidades, informação, conhecimento e, acima de tudo, encontrar uma oportunidade de comunicar. “Quanto mais fizermos”, concluiu Gianola, “mais excelentes resultados alcançaremos, única forma de garantir não a igualdade, mas a justiça de gênero”.

27 de março de 2023

