Desidratação, o chá verde é realmente útil? Pode não ser perfeito

O problema da desidratação é muito comum e também grave, mas será que o correto é resolver com chá verde? Nem todo mundo sabe.

Água potável Essencial para a saúde e bem-estar do corpoPara operar todos os dispositivos e aparelhos.

Às vezes embora A maioria das pessoas não bebe água suficiente Afaste-se de chás de ervas, refrigerantes e muito mais.

Muitos, por exemplo, têm o hábito de substituir a água pelo chá verde, mas será que faz bem mesmo? O que você precisa saber sobre esse hábito extremamente difundido.

Desidratação: Chá nem sempre é uma boa ideia

Por muitos anos a idéia básica era beber Oito copos de água por dia para manter a forma. Então os padrões nacionais mudaram, e passaram a estimar que o consumo de água quase dobrou. O problema é que atingir os dois litros de água recomendados por dia não é nada fácil. Depois de um tempo pode ficar chato E vale a pena desfazer outros produtos.

o alternativas Mas isso nem sempre é uma boa ideia. Muitas pessoas pensam que beber chá verde é a verdadeira panacéia, mas não é. Esses produtos são amplamente utilizados em medicina indiana E chinês Inclui cafeína. Portanto, mesmo que seja adotado no lugar da água, não é a mesma coisa. Na verdade, não é apenas uma bebida estimulante, mas também um produto conhecido por seus poderes diuréticos; E ralo. Então, ao invés de favorecer as porcentagens de água, faz com que elas diminuam à medida que o fluxo sanguíneo para os rins aumenta e, assim, aumenta a micção.

O chá verde é certamente usado como ingrediente ocasional, mas não o tempo todo nem em grandes quantidades. Caso contrário, corre o risco de promover a desidratação. No entanto, beber várias xícaras por dia não é saudável Eles ficam desidratados São necessários seis copos por dia, mas para não chegar a esses excessos ainda é preciso ter cuidado porque o risco é muito alto.

Portanto, esta bebida pode ser benéfica para ambos Eles consomem muito café, para ir reduzi-lo ou substituí-lo. Mas em outros casos ou em geral, a questão de dois litros de água continua sendo o principal, porque não há outras alternativas úteis para você. É claro que bebidas açucaradas e similares são proibidas porque são prejudiciais ao organismo e não hidratam o corpo. A água é a base para a regularidade do organismo, a beleza da pele, Para prevenir muitas doenças mas também com uma estética visivelmente diferente. Não há substitutos para isso, se ficar chato você pode se servir com um pouco de água com gás, algumas rodelas de limão ou um pouco de hortelã para torná-lo mais saboroso, mas não mais do que isso.