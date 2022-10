O universo, o tempo segundo a ciência moderna explicado pelo professor Tonelli

“Sobre o tempo, entre Κρόνος e Καιρός”, é o título de uma conversa que o professor Guido Tonelli, já vencedor do Student Cosmos Prize, teve com alunos do ensino médio em Reggio Calabria, na região Aula Magna “Quistelli” da Universidade do Mediterrâneo. Um dos muitos momentos marcantes de confronto e debate nos dias de hoje é ver a área metropolitana de Reggio Calabria como um herói graças ao Festival Cosmos sobre temas de ciência, cultura e sociedade. A iniciativa também contou com a presença do Prefeito Metropolitano em exercício Carmelo Versace, Professor Gianfranco Bertone, Membro do Comitê Científico, Professor Marilo Ciofalo, Professor de Física da Matéria da Universidade de Pisa, Professor Andrea Ferrara, astrofísico da Scuola Normale di Pisa, aclamado Professor de Ciências, Patricia Angelavia Messi e Professora Diretora do Planetário Pitagórico.

Κρόνος para os antigos é o tempo que devora tudo, enquanto αιρός é o momento fundamental e sem profundidade em que ocorrem as ocasiões que podem mudar uma vida inteira. Assim, o professor Tonelli explicou ao atento e diversificado público de alunos de Reggio os conceitos básicos que moveram a iniciativa. Um dia de discussão sobre o conceito de tempo no seu sentido filosófico mais antigo mas sobretudo sobre a ideia de tempo segundo a física contemporânea. Conceitos e insights associados aos estudos e pesquisas mais recentes, como tornar maçantes até mesmo as histórias de ficção científica mais imaginativas. “O tempo, segundo a ciência moderna – que Tonelli enfatizou – está em união com o espaço, uma substância material que ocupa todo o universo. É um dos dois componentes básicos do universo, junto com a massa e a energia. é capaz de vibrar e oscilar e conter energia também de acordo com o conhecimento que adquirimos nos últimos 100 anos. os novos conceitos desenvolvidos pela ciência contemporânea desde cedo.É um prazer estar aqui em Reggio Calabria onde encontrei um ambiente cheio de paixão pelo conhecimento, na universidade, no observatório astronômico e no mundo escolar. e vontade de embarcar em novos desafios e jovens que sonhavam em tentar esses caminhos por si mesmos.”

Mais um grande dia de engajamento e cultura para o Festival Cosmos, “o grande público de Quistelli demonstra mais uma vez o valor excepcional que nosso tecido juvenil tem. Não é surpresa que nossos alunos sempre estiveram entre os melhores nacionalmente, o que é um testemunho claro da excelente trabalho que esta escola e comunidade fazem. O acadêmico, junto com os centros de pesquisa, há anos. Momentos como este hoje, onde os jovens têm uma valiosa oportunidade de diálogo com uma excelência de classe mundial como o professor Tonelli, é a base do trabalho em que nós, como corpo urbano, pretendemos avançar. Acontece que o Cosmos está se tornando cada vez mais um projeto bem-sucedido e atraente que pode aspirar a maiores resultados e metas. Obrigado a todos aqueles, incluindo excelentes professores, especialistas e pesquisadores, que recentemente vieram a Reggio Calabria de todos os cantos do mundo para oferecer conhecimento e novas visões para o futuro.”