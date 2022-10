Do DNA a primeira receita para um envelhecimento saudável – Biotecnologia

Receita longevidade Mais complicado do que o esperado: um menu componentes genéticos Na verdade, pode variar de acordo com o sexo e a idade. Isso é evidenciado por uma maxi estúdio vá correr em mais de 3.000 camundongos geneticamente diferentes. Os resultados são úteis para entender os mecanismos que regulam envelhecimento fisiológico Em mamíferos (incluindo humanos), é Publicados Em Ciência por um grupo internacional liderado por Maroun Bou Sleiman do Instituto Federal de Tecnologia em Lausanne.

“O envelhecimento é um processo multifatorial em que muitos genes interagem uns com os outros com pequenos efeitos”, comenta Giuseppe Novelli, geneticista da Universidade de Roma Tor Vergata. Os autores do estudo apenas tentaram Determine quais genes e seu número Eles participam deste processo usando um grande número de camundongos não relacionados pela primeira vez, a fim de avaliar diferentes pesos genéticos.”

Um surgiu da análise dez genes que afetam a longevidade, muitas vezes com Vários efeitos .Dependendo sexo E ae outrospara mim. Seu trabalho também é condicionado por fatores ambientais. “Esses genes são realmente conhecidos por serem causados ​​por fatores externos, como fatores químicos (drogas ou estresse), fatores físicos (como radiação) ou por outros genes”, explica Novelli.

Parece que muitas regiões do DNA associadas à longevidade em camundongos também aparecem em humanos e no verme C. elegans (um dos modelos animais mais usados ​​em laboratórios de genética), por isso é Reservado no curso da evolução. Os pesquisadores também encontraram alguma sobreposição entre as regiões do DNA associadas à longevidade e aquelas relacionadas ao peso corporal e ao crescimento: esses dados confirmam que a expectativa de vida é o resultado de uma interação complexa entre vários fatores. A dieta também desempenha um papel importante: o estudo mostrou que o envelhecimento em camundongos também depende do que eles comeram na infância, assim como em humanos.

Ao estudar a expressão de genes no fígado, órgão essencial para a saúde, os pesquisadores também descobriram que “os genes do interferon (responsáveis ​​pela imunidade inata) nas mulheres são mais ativos e, portanto, podem explicar por que elas vivem mais do que esses dados – continua Novelli – para retomar e confirmar nossa recente descoberta de um papel dos genes do interferon na determinação do maior risco para pacientes do sexo masculino com Covid.

No futuro, novos estudos serão necessários para determinar se os “componentes genéticos” da longevidade descobertos em camundongos também se aplicam a humanos. “Devemos antes de tudo ter em mente que em nossa espécie – conclui Novelli – fatores sociais e culturais também contribuem para o envelhecimento que influenciam nosso genoma e o modificam não tão pouco.”