“Investir na ciência para um novo paradigma da agricultura” – Teleischia

Mântua, 30 de setembro. – (Adnkronos) – “A Confagricoltura acredita que as forças e os recursos devem estar focados na direção que leve ao aumento do bem-estar dos cidadãos, da Itália, da Europa e do mundo. Se a população mundial aumentar, é claro que os desafios que os agricultores devem cumprir são quase impossíveis. Produzir mais com Conservação dos recursos naturais está longe de ser simples. É, portanto, um processo de mudança que deve ser acompanhado, não apenas por regras que proíbam ou limitem, mas também por regras que facilitem as atividades dos agricultores .As declarações de Massimiliano Giansante, Presidente da Confagricoltura, são convidadas a participar do debate “Agricultura em Perspectiva”, o evento organizado pela Syngenta por ocasião da 6ª edição do Festival de Alimentação e Ciência de Mântua, Nacional e Internacional Publicação Científica 2016 Born Review.

Além disso, acreditamos que é necessário olhar cada vez mais para a ciência e a pesquisa – continuou Giansanti – há muitos anos não fortalecemos suficientemente as atividades científicas e de pesquisa e não aceitamos o que foi sugerido pela apresentação tecnológica do progresso da genética . . O novo modelo agrícola deve certamente prever a redução do uso de agrotóxicos, mas ao mesmo tempo deve ser um modelo de tratamento e prevenção, viabilizado pela tecnologia, que permita aos agricultores, por meio de sensores e satélites, fazer coisas extraordinárias. Precisamos apenas criar as condições certas – como disse o presidente da Confagricoltura – porque impor o veto independentemente não vai na direção certa’.