Ciência e jornalismo são uma questão de método – Corriere.it

A partir de Daniel Manca e Gianmario Verona

Como os riscos do uso de informações podem ser interrompidos em um mundo digital e pós-Covid, onde a mídia social é galopante? A capacidade de se comunicar e um senso de responsabilidade são necessários

JOs cientistas sabem disso. O estudo da realidade, fenômenos, eventos, o mundo, um desenvolvimento contínuo. A ciência ajuda a reunir as pistas em uma espécie de imagem de um momento de conhecimento. Infelizmente, Knowledge é um filme em constante evolução. E que esse racionalismo crítico, fruto dos estudos de Karl Popper, havia se transformado em uma espécie de ceticismo extremo que na época incomodava o próprio filósofo. Dúvidas radicais sobre a origem Informações, epidemias virais causadas por desinformação que viajam na web na velocidade da luz enquanto a mídia e a política teimosamente pedem aos cientistas que se certifiquem de que eles não podem revelá-las, se não forem contextualizadas no momento. Pergunta: Mas em um mundo digital e um mundo pós-Covid, onde ciência, política e mídia estão cada vez mais e estarão cada vez mais interligadas, como podemos evitar a informação informativa?

O recente blockbuster "Don't Look For" é uma grande oportunidade para refletir sobre o assunto. Um perplexo professor de astronomia de uma escola secundária, graças a um feroz estudante de doutorado, descobre um cometa que exterminará a humanidade da Terra em seis meses. No entanto, seu constrangimento em se comunicar não está voltado para a atenção da mídia, a busca constante por gostos, ou o interesse do Presidente dos Estados Unidos, que primeiro se preocupou em administrar um escândalo ligado à sua nomeação para o Supremo Tribunal Federal, e depois apenas preocupado. Usar a notícia como arma de distração coletiva. Longe da ficção, o filme de Adam McKay descreve a novidade dessa pandemia, à medida que cientistas são trazidos todos os dias para descrever e comentar as realidades de hoje e cujas afirmações são paradoxalmente ampliadas pela mídia social e frequentemente utilizadas pela política. estrada.

Mas além do filme e da epidemia, Em um mundo pós-Covid, a ciência terá um papel cada vez mais significativo na definição da agenda política: Os pilares da próxima geração da UE são os desafios tecnológicos da transição ambiental e da transformação digital e o domínio tecnológico das empresas multinacionais americanas e chinesas, que também está se tornando uma questão política com a Europa desempenhando o papel de regulador. Além disso, as mídias sociais terão uma influência maior do que nunca na definição do trabalho dos veículos de comunicação, que estão abandonando a mídia impressa e se voltando para as plataformas de conteúdo.

Qual então é o papel da ciência e da mídia em um contexto em que todos têm voz e onde nossa confiança é efetivamente puxada pela jaqueta de direita e esquerda, que sem quaisquer outras ideologias se apoiando em fatos científicos (o culpado / não culpado do vax / no-vax do filme) pandemia)? Como podemos acreditar na ciência quando a mídia tende a exagerar as opiniões de alguns cientistas qualificados, em vez de comentar sobre as evidências empiricamente comprovadas mais enfadonhas?

Vamos começar observando que a ciência é incapaz de se comunicar com outras massas além de sua sociedade de referência, Permitindo que você publique resultados de pesquisa graças ao processo preciso de Revisão por pares Com base em conferências especializadas e revistas técnicas. Linguagem básica e freqüentemente ambígua: os cientistas dizem que falam grego antigo por causa de longas equações matemáticas estatísticas preenchidas com alfa, beta e gama. Quando um cientista se envolve na divulgação de seu trabalho, ele se adapta bem ao jogo de mídia social que valoriza aqueles que são mais capazes de se comunicar independentemente do conteúdo que está sendo veiculado e aqueles que produzem as notícias mais interessantes sem avaliar seu valor real , zelosamente verificando os fatos na base da mídia tradicional. Este último, em um mundo onde anúncios na web viajam mais para gostos de seguidores do que conteúdo transmitido, se encontram em competição com influenciadores e sites que foram abandonados pelas massas.

Começando pela ciência, será apropriado, em primeiro lugar, aprender a se comunicar com mais eficácia, mantendo naturalmente seus próprios objetivos e independência. Estamos vendo isso em parte com algumas revistas científicas que publicam os resultados no Twitter, com algumas universidades oferecendo cursos para ensino (e, portanto, também para comunicação de doutorado, porque o ensino moderno também requer a capacidade de comunicação). Revistas que fornecem um resumo executivo juntamente com o resumo acadêmico do artigo. Mas talvez tudo isso não seja suficiente se nos limitarmos a casos isolados e precisarmos ser mais corajosos, supondo que é necessário que a sociedade como um todo abrace o potencial comunicativo dos resultados da pesquisa. E devemos sempre lembrar a distinção básica entre fatos (evidências fortes do ponto de vista científico) e opiniões (ideias de cientistas não suportadas por dados empíricos) e o perigo de usar estes últimos quando a fonte é um cientista.

E a mídia? Nas escolas de jornalismo é ensinado com certo pressuposto que, embora no século passado o analógico tenha dominado, o jornalista era identificado pelo fato de ter escrito ou trabalhado por um meio, no terceiro milênio, na era digital, de definir o jornalismo como um método. Um método semelhante ao método científico. Partindo de um princípio básico: contextualizar a informação. O mesmo se aplica à ciência e aos cientistas. Mas tudo isso aconteceu e aconteceu? Não muito nesta epidemia. Infelizmente, aqui está o espaço O terceiro orgasmo, a mídia social que está capitalizando instantaneamente sobre você, convertendo quem quer que seja maior ou quem disse melhor em uma tendência no Twitter.

É desejável que a web seja organizada pelo menos um dia pelo menos marginalmente. Mas a web sempre será um espaço infinitamente vazio Devemos agir para impedir os riscos de informação que são cada vez mais prováveis ​​no futuro. Cabe àqueles que se julgam mais responsáveis, no sentido mais aproximado e rico da palavra italiana responsabilidade. Isso é para cientistas e jornalistas.