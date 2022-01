O vírus reduz as admissões em academias pela metade. Por outro lado, as despesas de faturamento aumentam

As academias estão quase desertas, mas as contas estão subindo. Um amargo início de ano para proprietários e funcionários de instalações desportivas, literalmente esvaziadas da variante Omicron.

“Tivemos um ótimo primeiro trimestre – é um comentário Nicolas Vitale Activa que opera várias piscinas na cidade e concelho – suspendemos os cursos infantil e adulto até 10 de janeiro, o maior receio virá depois dessa data“

também concordo Daniel Pavanoli Do Acrobatic Fitness: “Lembre-se de que normalmente registramos 1.000 entradas por dia: hoje fazemos no máximo 600 entradas – explica ele – estamos trabalhando apenas na metade. Também por isso suspendemos muitas sessões até o 15º dia, cerca de 30 por cento, porque não pode ser ativado com muito poucas pessoas. É claro que nossos funcionários também são afetados pela situação: nos últimos 10 dias, nosso número diminuiu cerca de 40 por cento. ” Na introdução aos projetos de lei, Pavanoli fala sobre “aumentos terríveis nos custos de aquecimento”.

Para colocar formas em preto e branco Camila Lusardi Sobre o Le Club: “A última conta do gás quase triplicou: estamos falando de 10 mil euros – diz ele – ganhamos 50% menos nas entradas.”

Ala Yama Arashi Di Gianfranco Rizzi O quadro de funcionários não sofreu qualquer redução devido a infecção e quarentena: “Por enquanto está tudo bem – diz ele – também mantivemos nosso negócio, com uma participação um pouco menor.”