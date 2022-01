Qual é o melhor hábito para emagrecer? Aqui está a resposta da ciência

A ciência tem resposta para tudo, caso em que deduza qual é o melhor hábito que uma pessoa pode perder.

EU ‘obesidade, especialmente nos Estados Unidos, é uma doença grave que está se espalhando cada vez mais. Quem já emagreceu sabe como esse caminho pode ser difícil. Isso ocorre porque requer um esforço significativo, contínuo e de longo prazo. Pessoas que falham neste caminho provavelmente perderão a estratégia de perda de peso nº 1: comer menos calorias do que seu corpo necessita.

Será a melhor estratégia, mas também a parte mais difícil de fazer. Portanto, é importante controlar o que você come durante o dia. Basicamente, é muito importante controlar os alimentos e as bebidas que ingere. A resposta correta, então, para a pergunta sobre o que é um hábito e a melhor maneira de perder peso, é manter diário alimentar.

Você também pode se interessar >>> Sopa light: 6 receitas para uma dieta saudável, com poucas calorias e nutritiva

Diário Alimentar: o melhor hábito para perder peso

Estudos clínicos demonstraram que usar um diário alimentar para controlar o que você come realmente melhora os resultados da perda de peso. Na verdade, por manter um diário, você se torna mais consciente O que você come e bebe ajuda a regular o comportamento alimentar. O problema é que não é para todos. Na verdade, algumas pessoas acham irritantemente difícil fazer isso por mais de dois dias. Manter um diário alimentar é um compromisso.

Você também pode estar interessado em >>> Jejum intermitente: a dieta que aumenta o sistema imunológico

Felizmente, essa prática é facilitada graças aos smartphones. Na verdade, existem muitos Formulários Para manter o controle da comida que você come. Na verdade, os aplicativos, além da rotulagem dos alimentos, também informam sobre os valores nutricionais dos produtos. Um estudo publicado na revista obesidadeO estudo, que durou 6 meses, mostrou que monitorar a ingestão diária de alimentos e bebidas e criar um plano de refeições ajuda as pessoas a perder peso. Na verdade, os participantes perderam de 5% a 10% do peso corporal. Resultado muito promissor!