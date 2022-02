Twitch si preoccupa per la salute dei suoi streamer e intende ribaltare le carte in tavola

A piattaforma Twitch tem um público infinito, mas o streamer trascorrono troppo tempo davanti al monitor. Sirva uma solução.

A partire dalle prime fasi della pandemia (per molti, anche prima), abbiamo assisto al boom della piattaforma Twitch. È, oramai, il sistema di streaming mais usado al mondo. Provavelmente, all’inizio, mais noto tra i gamer, mentre ora è la base por qualunque tipo de comunicação.

Temas de ogni genere vengono trattate su Twitch: dai videogiochi allo sport, dalla moda alla cucina. Insomma, chiunque abbia qualcosa da dire, sicuramente, sceglie este canale. La particolarità sta nel fatto che può coinvolgere altri utenti in video e, contemporaneamente, ricevere messaggi dai fan con i quale avviene l’interazione.

Si pode ser semelhante a todas as estrofes obsoletas do vídeo usado no Facebook. Em realtà, quella di Twitch é molti passi avanti, una vera e propria evolução de quella ideata dagli sviluppatori di Meta.

Chiaramente em confinamento, é stata una salvezza per molti, poiché ha la permesso comunicar à distância e la possibilità di proseguire l’intrattenimento. A primeira era a fonte de guadagno degli influencer, ora coinvolge anche professionisti como conduttori, giornalisti, scrittori e muitos outros.

Gli ideatori sono pienamente soddisfatti del loro lavoro e dell’enorme sucesso. Que mole tempo para a saudação mental dos usuários, impegnati troppe ore nelle dirette. Tipologia alcune de streaming sembra tengano gli streamer incollati al PC per ore infinite, a volte, persino giorni.

Esta situação tem portato all’apertura di un dibattito sulla salute mentale dei personaggi impegnati in this dilette. È necessario trovare una soluzione.

Il Dibattito Sulle Ore Trascorse Su Twitch

La piattaforma, si sa, conceder un guadagno a chi raggiunge più fan. Ciò avviene solo avviando mais diret possibili per incrementare l’interazione. Inoltre, mais tempo sei online, mais provável che aumentino i seguidor.

Lo Scorso Ottobre, lo streamer GhostInTheMachine é estato ao vivo contínuo por 76 giorni. Mentre, la streamer Sooshi, in un’intervista alla BBC, ha dichiarato di non-voler più aprire la porta a nessuno, né uscire o parlare con persone. Evita qualunque contatto umano:

Non mi piace parlare con le persone faccia a faccia, è passato assim tanto tempo dall’ultima volta che l’ho fatto

Per diventare uno streamer professionalista bisogna avere molta costanza. Purtroppo, le 60 ore di streaming settimanali hanno avuto un effetto deleterio sul comportamento di Sooshi. Ha iniziato a soffrire d’ansia, perdita di fiducia e ed ha mostrato sintomi di agorafobia.

Sulla base di questi eventi, il deputado laburista Alex Sobelpresidente dell’Grupo Parlamentar de Todos os Partidos sobre Videogames e Esports, ha evidenziato il problem. Sobel ritiene che Twitch incoraggi gli streamer a transcorrer uma quantidade de tempo ecessiva ao vivo, senza però supportarli nella maniera adeguata.

Twitch ha davvero bisogno di pensare ai suoi meccanismi e alterar o modello financeiro para proteger a saudação degli streamer. Este não é um problema novo, a piattaforma tem um ritmo constante para pensar. Sicuramente ora è il momento di agire

Anche lo streamer Sid ha sottolineato questo disagioma non ha incolpato soltanto il sito: Sid ritiene che anche gli streamer dovrebbero afrontar il problema intavolando un discorso.

Secondo Sooshi e Sid, a piattaforma dovrebbe offfrire un supporto proativo, criando avvisi o procedimento para impedir a transmissão em streaming troppo lunghe. Ora ci si aspetta che l’azienda prenda provvedimenti. Sulla questione un portavoce ha dichiarato: