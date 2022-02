Scienza: ecco “Mav”, il micro-drone che vola come se fosse un uccello

Si chiama microveículo aéreo (MAV), é um dispositivo piccolo in grado di volare grazie a un Liquid-amplified Zipping Actuator (LAZA), que simula o movimento delle ali di un uccello. Descrito sulla Rivista Ciência Robóticaé stato sviluppato dagli elaboratori dell’Universidade de Bristol, che hanno riprodotto il battito d’ali di un volátil. Este robô, oferece gli autori, apresenta uma opção econômica e uma ferramenta de custo para obter um drone que pode ser usado em ações sem risco, como missão de riqueza ou exploração na zona remota. I MAV, uma diferença de outras alternativas disponíveis, é composta por todos os itens que você encontra com delle eliche, o que faz com que você possa adatti alle manovre negli spazi angusti. A equipe, guiada por Tim Helps, forneceu um sistema diferente e um rapporto spinta/potenza paragonabile que queli che si trovano nei MAV padrão contém sistemas de transmissão. Eu veicoli senza trasmissione posso no viaggiare até 0.71 metri al secondo. O robô LAZA simples’, comentando os autores, pode renderizar um aplicativo econômico mais rispettoso dell’ambiente para a agricultura ou o monitoramento de ambientes naturais.