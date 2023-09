Fundação Pela Paz Rafa

Heino Falk, Prêmio Balzan para imagens de alta resolução: de objetos planetários a objetos cósmicos

Os vencedores das competições foram anunciados hoje em Milão pelo presidente Alberto Quadrio Curzio Prêmios Balzan 2023É concedido a estudos e iniciativas que contribuíram para a compreensão do nosso mundo e dos nossos tempos. Quatro prêmios são concedidos anualmente, dois dos quais em “Literatura, Ciências Morais e Artes” e dois em “Ciências Físicas, Matemáticas e Naturais e Medicina”. Este ano foi acrescentado o quinto prémio, que é o Prémio para a Humanidade, a Paz e a Fraternidade entre os Povos, que é atribuído com um intervalo não inferior a três anos. O valor de cada prêmio é de aproximadamente 750.000 francos suíços 784 mil euros. Quanto aos projetos anuais, metade da subvenção deverá ser atribuída a projetos de investigação, de preferência realizados por humanidades e jovens cientistas. Houve 87 projetos financiados pela Fundação Balzan em vinte e dois anos, com um total de 500 pesquisadores participantes.

Para vencer nesta categoria Literatura mundial E David Damrosch“, professor da Universidade de Harvard, “pela sua abordagem inovadora ao tratar a literatura mundial como uma circulação transnacional de obras” que “foram recebidas e modificadas para além da sua cultura de origem”. A literatura mundial hoje é dinâmica e expressa a migração entre diferentes culturas, línguas e nações, superando fronteiras e hierarquias.

Este ano, dois temas distintos foram reunidos sob o denominador comum da evolução humana, em nome da interdisciplinaridade. Na verdade, segundo a fundação, só combinando vários conhecimentos e projetos é que podem ser abordados problemas complexos da natureza e da sociedade. Do lado humano da evolução humana, Jean-Jacques Hublin Ele recebeu o prêmio do Instituto Max Planck de Antropologia Evolutiva em Leipzig Evolução humana: paleontologia. Esta disciplina foi criada desde a década de 1970 e estuda restos fósseis de humanos comparando-os com primatas.

Jean-Jacques Hublin, Prêmio Balzan de Evolução Humana: Paleoantropologia – Wikicommons

Hublin recebeu o prémio “pela importância das suas descobertas neste campo, em particular as do primeiro Homo sapiens em África; Pela sua capacidade de recolher dados a partir de ferramentas tecnológicas avançadas; “pela sua capacidade de organizar grupos científicos” e “pelas suas qualidades como professor e promotor”.Na vertente científica do desenvolvimento humano, o reconhecimento da Evolução humana: DNA antigo e evolução humana Foi definido para Eski Willerslev Recebeu o seu doutoramento pela Universidade de Copenhaga “pelos seus estudos do ADN humano a partir de uma perspectiva evolutiva, centrando-se nos movimentos populacionais e nas migrações, que contribuíram enormemente para transformar a nossa compreensão da história humana”.

Eski Willerslev, Prêmio Balzan de Evolução Humana: DNA antigo e evolução humana – Wikicommons

A última categoria anual foi para 2023 Imagens de alta resolução: de objetos planetários a objetos cósmicos. Ele era quem deveria ser recompensado Hino Falk, professor da Universidade Radboud em Nijmegen (Holanda) e pesquisador do Instituto Max Planck de Radioastronomia em Bonn. O seu trabalho produziu as imagens mais precisas do que rodeia os buracos negros na Via Láctea e na galáxia conhecida como M87. Esse feito foi possível graçasTelescópio de horizonte de eventosProjetado especificamente para observar esse fenômeno no formato FALK.

o Prêmio especial para humanidade, paz e fraternidade Foi definido para Fundação Francesca Rava, que ajuda famílias, crianças, adolescentes e mulheres em dificuldade desde 2000. A Fundação Balzan é creditada por “intervenções de emergência após desastres humanitários e naturais na Itália e na América Latina” e iniciativas dirigidas a crianças “para resolver deficiências educacionais e nutricionais” Na América do Sul. O valor histórico deste prémio é demonstrado pelos indivíduos e instituições que o receberam ao longo dos anos: a Fundação Nobel em 1962, o Papa João XXIII em 1963 e Madre Teresa de Calcutá em 1979.

Além dos prêmios de 2023, já foram anunciados os temas que serão premiados no próximo ano: justiça restaurativa, história da ciência moderna e contemporânea, mecanismos biológicos do envelhecimento e nanomateriais para aplicações ambientais.