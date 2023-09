Quais medicamentos contêm testosterona e para que é usado?

Conforme explicado pelo Ministério da Saúde e pelo Instituto Superior de Saúde na brochura “Protecção da saúde nas actividades desportivas e prevenção do doping”, estes anabolizantes são utilizados porque Aumenta a massa muscular e reduz a massa gorda, aumentando assim a resistência à fadiga.

No entanto, o uso indevido pode causar efeitos colaterais graves.

A terapia de reposição de testosterona (TRT) é prescrita para pacientes com hipogonadismo (deficiência de testosterona), para o qual também há cura. nota de recuperação Agência Italiana de Medicamentos (Aifa).

Quais são as consequências do uso anormal?

É possível que sejam medicamentos tomados para aumentar o desempenho do corpo Consequências sérias Porque o expõe a esforços não sustentáveis ​​fisiologicamente, o que coloca em risco a saúde do atleta. A dopagem também representa um risco para a saúde porque tem efeitos tóxicos específicos. Em particular, a testosterona, quando tomada em doses anormais, pode causar tumores, impotência e hepatite.