Como detectar sua ansiedade com seu smartphone

Como detectar sua ansiedade usando seu iPhone (pianetacellore.it)

Como detectar sua ansiedade usando o iPhone: o smartphone da Apple oferece uma função inovadora para testar sua saúde mental.

Existe um aplicativo em Iphone O que permite monitorar Um estado de ansiedade: nos referimos ao aplicativo iOS Health, que é capaz de monitorar sua saúde mental e informar se você sofre ou não de ansiedade, leve ou grave, após responder algumas questões da prova. Vamos descobrir como usar esse recurso interessante no iPhone.

iPhone pode monitorar seus níveis de ansiedade

lá Saúde psicológica, assim como o físico, é muito importante, mesmo que ainda seja considerado um tabu na sociedade. Se você realmente deseja promover a saúde mental e psicológica, é necessário desenvolver uma maior consciência sobre esse assunto e não ter medo de se relacionar realmente consigo mesmo, para poder resolver problemas internos relacionados ao dia a dia.

Trabalho, estudo e outros fatores podem nos afetar muito menteO que nos leva a problemas relacionados à má gestão do estresse. Na verdade, ouvimos cada vez mais falar de ansiedade, termo que em muitos casos é utilizado com certa leviandade, mas que pode levar a estados de mal-estar profundos e complexos em quem a sofre.

No iPhone, especificamente no aplicativo saúdeFoi introduzida uma função interessante que permite ao usuário monitorar seu estado de ansiedade e tentar compreender seus níveis. Um excelente sinal da Apple que se mostra interessada em diversos dados, comparando por exemplo os relacionados com desporto, medidas corporais, sono, audição, etc.

A ação a ser executada

Primeiro, abra o aplicativo saúde Para iPhone (aquele com fundo branco e coraçãozinho). Depois de aberto, clique na parte inferior navegar E especifique Bem-estar mental. Selecione a primeira opção, ou seja Risco de ansiedade Rolando para baixo, você encontrará a entrada Responda ao questionário.

Ao clicar nesta opção, seu iPhone começará a apresentar um quiz e você terá que responder algumas perguntas. Depois de concluir o teste, seu iPhone será capaz de avaliar seu estado atual de ansiedade.

É claro que se trata de um teste preliminar que permite, em qualquer caso, descobrir outros aspectos da personalidade e compreender, de facto, se se encontra perante um grave transtorno de ansiedade ou se sofre apenas de uma perturbação particularmente temporária. condição estressante. A vida de alguém.

Além do aplicativo iPhone Health, recomendamos sempre que você consulte um profissional que possa ajudá-lo do ponto de vista médico a lidar com quaisquer problemas relacionados à ansiedade.