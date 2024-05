“Foi ele quem bateu a cabeça na porta da cela”

A polícia de North Miami Beach divulgou isso ao Corriere della Sera durante a noite 23 vídeos foram filmados por câmeras corporais de policiais Quando Matteo Falcinelli foi preso, com depoimento relacionado ao caso. A cidade de North Miami Beach anuncia que decidiu “hoglock” as mãos e os pés do suspeito. É um sistema jurídico Usado por mais de 83% dos departamentos de polícia dos EUA e no caso de Falcinelli escolhido “para sua proteção”, Por 13 minutos, “Ele bateu repetidamente com a cabeça na porta da cela”. Em vídeo divulgado pela polícia, Falcinelli disse: Ao ser algemado e levado para dentro, ele bateu a cabeça na parede. Em outra, ele bateu a cabeça no vidro da cela. No mesmo vídeo, os policiais entram em seu quarto e ele se recusa a sentar quando lhe ordenam, embora o avisem que se desobedecer ficará exposto a convulsões. Ele os insulta e os acusa de espancá-lo e prendê-lo sem motivo.