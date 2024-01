Clima, desde a geada até (quase) primavera. Giuliacci marca a virada do Capital

Um domingo com muito frio, mas céu quase limpo. Estas são as previsões meteorológicas para 21 de janeiro em Roma, mas as condições deverão mudar significativamente nos próximos dias. Escrito pelos especialistas do coronel Mario Giuliacci, ele anunciou um dia de “frio de falar”, com geadas matinais nas zonas mais periféricas e nuvens que em breve deixarão o céu da capital, lemos no MeteoGiuliacci. Os ventos Tramontana ajudarão a trazer a temperatura mínima para 0 e a temperatura máxima para 10-11 graus. Segunda-feira, 22 de janeiro, será semelhante, com apenas mais algumas nuvens.

Mas o inverno vai afrouxar um pouco no meio da semana “porque a alta pressão vai mostrar seus efeitos. Na terça-feira, 23 de janeiro, haverá algumas nuvens, embora alternem com o sol e não tragam. Chuva, frio vai diminuir significativamente”, escrevem os meteorologistas de Giuliaci. A verdadeira viragem ocorrerá na quarta-feira, 24, e na quinta-feira, 25 de janeiro, quando Roma terá “dois dias ensolarados e invulgarmente amenos, com um caráter quase primaveril, especialmente à tarde”. À medida que o inverno diminui, a temperatura máxima esperada indica 14-15 graus.