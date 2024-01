Brasil – Salesianos promovem a primeira “Semana da Língua Portuguesa” para os Jovens Savantes de Sangradoro

Sangradouro, Brasil – Janeiro de 2024 – Os Salesianos organizaram a primeira “Semana da Língua Portuguesa” para os jovens Savante com o objetivo de ajudá-los a superar as barreiras linguísticas que enfrentam no dia a dia. A iniciativa visa proporcionar aos participantes melhores condições de comunicar e compreender a língua nacional. 25 alunos participaram desta primeira edição realizada na presença do Missionário de Shankaraduro. O curso, que acontecerá de 15 a 19 de janeiro, é ministrado pelo professor Thurley Vieira de Moraes, educador e professor de literatura em duas escolas de Primavera do Leste-MD, em colaboração com os professores xavantes de Sancaraturo. As aulas, após uma avaliação inicial, tratam de temas simples e básicos da língua brasileira, com o objetivo de proporcionar aos participantes uma primeira compreensão do idioma. Esta é a primeira experiência voltada para jovens e adolescentes Xavante, que passarão por uma avaliação do curso para planejar experiências futuras. O missionário salesiano P. Joseph Dron van Licht avaliou o projeto com otimismo e previu que todas as semanas continuaria uma aula na presença de um salesiano, o que ajudaria a aprofundar o conhecimento da língua, fazer os deveres de casa e estudar. Outro curso intensivo está previsto para julho próximo.