“Vá para outro lugar, este não é o lugar para você”

O julgamento pela morte de Giovanna Petretti continua. Agora surgem novas respostas do dono da pizzaria “Le Vignol” de Sant'Angelo Lodigiano às inúmeras críticas deixadas pelos clientes na Internet após comerem no restaurante. Mais detalhes estão surgindo do inquérito que podem lançar luz sobre o trágico fim do homem de 59 anos. Um exame post-mortem revelou cortes por todo o corpo de Giovanna, mas ainda não se sabe se os ferimentos foram autoinfligidos antes de a mulher se jogar no rio Lambro. A hipótese do suicídio é a mais popular, mas os investigadores estão explorando todos os outros caminhos possíveis.

Enquanto as investigações prosseguem, duas linhas de investigação permanecem abertas, uma sobre a morte de Giovanna Petretti e outra, destinada a apurar a verdade sobre a crítica que chamou a atenção do público, dissecando as opiniões recebidas no passado. De uma pizzaria familiar ao Google, não é difícil encontrar perguntas e respostas no tom do agora tristemente familiar debate sobre gays e deficientes. Um sinal de que Giovanna conhece bem as respostas cara a cara.

Giovanna Petretti, cliente da crítica “É, eu vi”: as últimas palavras, o sinal que falta e o que não acrescenta

Um episódio do período pré-epidemia reconstruído por Oppen nos dá um exemplo vívido de como Petretti lidou com as críticas. Um usuário identificado como “Robert Bobby jr” escreveu: “Má recepção… grosseria é comum então evite. Talvez a pizza também seja boa…” Não demorou muito para que a pizzaria administrada por Giovanna respondesse: “Querida minha namorado, outros marcaram, sentar à mesa e não perguntar ou mostrar nada como em um quarto de casa é sua arrogância. O passe verde e o incômodo de atender às nossas demandas… Pois bem, mantemos regras anti-covid para funcionar, se você não gosta, este não é o lugar para você; Então, tomo a liberdade de encaminhá-lo para outro lugar e você encontrará o mesmo serviço conosco. Preste atenção às regras anti-covid. Obrigado e boa noite”.

Em outra ocasião, Giovanna respondeu ao usuário Mikol Begaj, que escreveu: “É nosso aniversário e passamos mal, a pizza é ótima, mas o pessoal é rude”, assinando abaixo: “Desculpe se sou tão ousado, nosso A localização 28 é por causa da distância, então não fazemos festas de aniversário. Não quero que ele esteja no lugar errado.”

Este tipo de resposta dura tornou-se uma marca registada da pizzaria, que não hesitou em defender vigorosamente a sua reputação e em manter rigorosamente as regulamentações anti-Covid. Porém, agora que Giovanna Petretti não está mais entre nós, esses episódios passados ​​​​ganham um significado diferente e a discussão sobre a dinâmica das redes sociais e a gestão das críticas negativas torna-se mais complexa.

A Le Vignole Pizzeria é avaliada no Google e no Tripadvisor. A maioria dos comentários postados pelos clientes são positivos, por isso o restaurante ocupa o segundo lugar no ranking dos melhores restaurantes de Sant'Angelo Lodigiano. Alguns clientes decepcionados, o último dos quais se autodenominou Nino no fórum de avaliações, escreveram: “A pizzaria é notória e infame. Somos capazes de fazer mídia por causa da unidade. Talvez os proprietários sejam bons em responder a críticas negativas (duvido eles são encontrados), mas a comida precisa de algo mais. Longos tempos de espera e não é a melhor pizza.

