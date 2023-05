Alta tensão nas nomeações do governo. Comissários do Inps e do Inail – Política

Sem calma nas nomeações: nem mesmo a escolha de um novo chefe da Guardia de Finanza, esperada por pessoas de dentro, surgiu na reunião ministerial da tarde, que começou com duas horas e meia de atraso. um MDL Em vez disso, vem a blitz sobre o INPS e o Inail, enquanto se aguarda a revisão da atual gestão de topo (Pasquale Tridico e Franco Bettoni) e a liquidação das duas instituições. O Partido Democrata sobe. “A portaria aprovada pelo governo Maloney hoje é um dispositivo projetado apenas para colocar mãos imediatas em Roy, Inps e Inile. É um ato de desumanidade, compulsão tão extrema e sem precedentes, que não pode ser reconhecido de forma alguma. O gerente econômico do Partido Democrata twittou.

Uma cláusula que permite que Georgia Meloni nomeie o novo CEO de Roy, Porque a presidência de San Carlo de Nápoles ficará desocupada a partir de junho. Mas a valsa das cadeiras na televisão estatal ainda terá como pano de fundo a nova drag da maioria. Uma tensão que também afetará as próximas nomeações de investidores antecipadas A Liga – como se diz nos círculos parlamentares – aumentará as apostas nas ferrovias. Como há um mês na corrida pelas nomeações das grandes empresas de capital aberto, a distância entre as almas dos executivos é medida no topo da Phiam Gial. Às quatro horas, os ministros estão todos esperando no primeiro andar do Palazzo Sigi (Matteo Salvini, cujo vídeo foi anexado antes da sala de controle das Olimpíadas de Milão-Cortina, não está lá). Faltam Giancarlo Giorgetti e Guido Crosetto, que se reuniram no início da manhã e compartilharam a ideia de substituir Giuseppe Zafarana pelo general Umberto Sirico, atual comandante das forças especiais do GDF. Eni e ele logo assumirão (seu nó de sucessão deve ser resolvido em breve).

Faltando Alfredo Mantovano, o irmão do ex-chefe de polícia Gianni, Andrea Di Gennaro, será empossado em seu lugar. (Mantovano era subsecretário do interior enquanto Di Gennaro era chefe de polícia). Segundo algumas histórias, os ministros e o vice-secretário ficaram muito tempo com o primeiro-ministro. Mas em círculos próximos ao ministro da Economia, é um processo complexo que vê o envolvimento de vários sujeitos e já dura algum tempo. Um caminho, foi sublinhado e partilhado desde o início, que não viu diferença com a Siki ou outras partes interessadas. Alguns ministros tentam jogar água na fogueira dizendo “sem conflito”. Atraso do CDM? Associado à visita do Presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Kevin McCarthy. E mais, “não é assunto da ordem do dia”. É um facto que não só a seleção do GDF como também a do Inspetor-Geral da Polícia foi adiada. e governador de Roma. O terceiro nome, o nome do general, pode vencer na luta das chamas amarelas Fabricio Carrara.

Vittorio Pisani pode entrar se for decidido substituir Lamberto Giannini, enquanto chefe da polícia. No entanto, para a província de Roma, são nomeados Vittorio Rizzi, vice-chefe de polícia e próximo da aposentadoria, Laura Lega, chefe do corpo de bombeiros, e Carlo Palomba, diretor da província de Nápoles.

Aqui está uma recapitulação de Inps e Inail: Um decreto aprovado pelo MDL prevê a alteração da Administração, Destituição do Vice-Presidente e Mudança de Disciplina do Gerente Geral que está no cargo há 4 anos. Conforme se pode ler no comunicado final, a primeira candidatura está prevista para 10 dias após a entrada em vigor do decreto-lei para proceder às adaptações dos regulamentos organizacionais e internos das empresas. Um comissário extraordinário será nomeado quando os presidentes, vice-presidentes e conselho de administração forem destituídos. Como explica o comunicado de imprensa do Palazzo Sigi, “Em relação à governança das instituições públicas de segurança social, o número de vice-presidentes foi abolido, espera-se uma mudança nos poderes do presidente, ele propõe a nomeação do gerente geral (anteriormente o prerrogativa do Conselho de Administração) e espera-se uma mudança na disciplina do Gerente Geral, estabelecendo que ele seja nomeado por proposta do Presidente Baril é eleito pelo conselho de administração, com mandato de 4 anos (em vez de 5, como com todas as outras organizações) e com um procedimento consultivo comparativo, para gerentes administrativos gerais, não de gerentes internos ou especialistas na área”. “Na primeira candidatura – ainda prevê a norma -, é considerado um comissário extraordinário no prazo de 10 dias a contar da entrada em vigor do decreto-lei para prosseguir as adaptações dos regulamentos organizacionais e internos das sociedades. privação de presidentes, vice-presidentes e diretorias”.

“Para as fundações de ópera-sinfónica, prevê-se que aqueles que atingiram a idade de 70 anos sejam proibidos de obter tarefas, cargos e colaborações. O superintendente das mesmas fundações cessará funções aos 70 anos de idade; os superintendentes actualmente em exercício, que tenham completado 70 anos de idade na data de vigência do decreto, deixarão de exercer o cargo a partir de 10 de junho de 2023”. Foi decidido pelo Conselho de Ministros, num decreto legislativo, reformar a administração das instituições públicas de segurança social, fundações ópera-sinfónicas e instituições cotadas, explica o comunicado de imprensa do Palazzo Sigi. Portaria deve ser afetada As decisões sobre Roy e o futuro do atual diretor administrativo Carlo Fortes.

“Prorrogado por 10 anos o prazo para apresentação do pedido de atribuição do grau honorário atribuído às vítimas de Madu.A evacuação juliano-dálmata, os acontecimentos na fronteira oriental e o reconhecimento dos familiares de Infopati”. Está previsto no decreto aprovado pelo Conselho de Ministros, conforme explica o comunicado de imprensa do Palazzo Sigi. .

O Conselho de Ministros aprovou o estado de emergência para a Emilia Romagna após as tempestades que atingiram a região. “De acordo com a região, sublinha Musumezi – o governo está a agir muito rapidamente para fazer face à perigosa situação de segurança das pessoas e à evacuação de muitas famílias devido às cheias, cheias, deslizamentos de terras e danos em corpos de água. Infra-estruturas rodoviárias, edifícios públicos e privados , obras de proteção hidráulica e uma rede de serviços essenciais”. O estado de emergência dura 12 meses e destina 10 milhões “para mais intervenções de emergência, de acordo com a região e sem prejuízo das leis existentes”.

Há uma extensão de dois meses para o desmantelamento do trimestre, conforme já anunciado pelo Mef: a manifestação de vontade de continuar com a definição simplificada, explica o comunicado de imprensa do CDM, deve ser feita até 30 de junho de 2023. (doravante até 30 de abril de 2023) e podem ser consolidadas até a mesma data. As dívidas decorrentes de cobranças individuais entregues a entidades de cobrança no período de 1.1.2000 a 30.06.2022 não poderão ser pagas de uma só vez até 31 de julho de 2023, mas sim até 31 de outubro de 2023 ou em até 18 parcelas, sendo a primeira e a segunda em 31 de outubro e 30 de novembro.

Nicola Del Acqua Comissário para a Seca O Comissário da Seca Nicola Del Acqua foi nomeado. De acordo com o que aprendemos, o Gabinete decidiu.

O Conselho de Ministros, como soube, H.Decidiu-se inserir uma emenda à Lei de Imigração, conhecida como ‘Ordem de Goodrow’, Na nova ordem de hoje. Em particular, estão a ser tomadas medidas para clarificar as regras sobre recursos contra decisões inaceitáveis

