Trabalhando quatro dias por semana? Especialista Gomes: “É por isso que em 15 anos será verdade para todas as empresas” – Entrevista

“8 horas de trabalho, 8 horas de descanso, 8 horas de sono”. Quase um século e meio se passou desde o Haymarket Riot de 1º de maio de 1886 em Chicago, uma greve que exigia uma jornada diária máxima de oito horas. A manifestação deu origem a uma das mais importantes conquistas sociais do movimento operário, seguindo décadas depois o direito a dois dias de folga por semana. As empresas opuseram-se fortemente a ambas as medidas: “Vai ser desastroso para os trabalhadores”, “É uma utopia”, “Vai prejudicar a economia”, queixaram-se em uníssono os empregadores. “As mesmas críticas estão sendo feitas hoje a esta semana de trabalho de 4 dias”, observa Pedro Gomez, professor de economia da Birkbeck University em Londres e autor do livro. Finalmente quinta-feira! (Latersaw Publishers), será publicado em 19 de maio. O governo português recorreu a ele para lançar um programa-piloto de “semana curta”, que permitiria a todas as empresas – de forma voluntária – reduzir o horário de trabalho semanal por um mesmo salário para os seus trabalhadores. “Tudo mudou em nossa sociedade nos últimos 50 anos, mas não a forma como organizamos o trabalho, que hoje atinge uma intensidade insustentável”, explica Gomes. Abrir.

Um dos testes mais extensos do Reino Unido foi lançado em uma semana, conforme anunciado semana de 4 dias em todo o mundoEstão envolvidas 61 empresas e cerca de 3.000 funcionários. E eu sou Resultados Motivado: Funcionários mais felizes e menos estressados, aumento da produtividade, redução de custos para as empresas. Ao final do teste de seis meses, 38 empresas decidiram estender o teste e 18 empresas adotaram a semana mais curta como solução permanente. Na Itália, a proposta de uma semana de trabalho de 4 dias parece ter recebido menos atenção do que em outros lugares. Pode-se contar as empresas que tentaram introduzi-lo: Intesa San Paulo, Tria Spa e algumas outras. Um experimento real em grande escala não foi proposto pelo governo, mas os sindicatos parecem estar se preparando para a batalha. Desde o último Congresso da CGIL, o secretário Maurizio Landini propôs a inclusão da semana de trabalho de quatro dias nas convenções coletivas nacionais. Uma proposta que, pelo menos por enquanto, ainda não encontrou uso real.

Professor, você apresenta um argumento que pode soar contra-intuitivo: uma semana de trabalho de quatro dias é boa para a economia. O que você diz?

“Não há nada natural em trabalhar cinco dias. A semana de trabalho é uma estrutura social, política e econômica que muda e deve evoluir à medida que as sociedades mudam e evoluem. Nos últimos cinquenta anos, tudo em nossa sociedade mudou: a velocidade com que nos comunicamos, a quantidade de trabalho que fazemos. Os tipos, a tecnologia que usamos, o número de anos que estudamos, nossa expectativa de vida, a estrutura de nossas famílias ou o papel das mulheres na sociedade. Mas a maneira como nos organizamos O trabalho não mudou. Devemos adotar a semana de 4 dias, não porque somos ricos ou porque as pessoas são mais felizes com mais tempo de lazer. Mudanças estruturais profundas nos últimos 50 anos tornaram a semana de 5 dias obsoleta e exigem mudanças. É por isso que vejo a semana de 4 dias como uma inovação social e uma forma de organizar melhor a economia do século XXI.

Seu livro lista muitos benefícios da semana de trabalho de 4 dias. Quais são os “efeitos colaterais”?

“Todas as críticas que se ouvem sobre a semana de 4 dias hoje são as mesmas que se faziam sobre a semana de 5 dias na década de 1930: ‘Seria um desastre para os trabalhadores’, ‘É uma utopia’, ‘É impraticável em todos os campos’, ‘Isso tornaria as pessoas preguiçosas’, ‘Isso levará a um grande corte nos salários’. Mais importante, as críticas desapareceram após a adoção da semana de 5 dias naquele caso. Ninguém quer voltar e organizar a sociedade em uma semana de 6 dias. Não apenas isso: um pouco mais tarde, em 1956, o vice-presidente Richard Nixon previu que a semana de 4 dias chegaria em breve. Isso aconteceu porque as pessoas perceberam que a semana de 5 dias era a melhor forma de organizar a economia do século 20, que era fundamentalmente diferente do século anterior.”

Os primeiros estudos sobre a semana de trabalho de 4 dias datam das décadas de 1970 e 1980. No entanto, até agora a ideia realmente não pegou. Por que?

“EU”Aprovações Paul Samuelson, hoje considerado o pai da economia moderna, é o mais notável. Em 1970 (no mesmo ano em que ganhou o Prêmio Nobel), ele chamou a semana de 4 dias de uma importante inovação social. Como outros economistas, Samuelson estava historicamente ciente da redução da jornada de trabalho e previu que ela diminuiria naturalmente à medida que as sociedades se tornassem mais ricas. Várias crises econômicas nas décadas de 70 e 80 esfriaram o entusiasmo e a ideia foi esquecida. A pandemia é uma virada de jogo. Ele não apenas nos mostrou isso Pudermos Podemos facilmente mudar a forma como trabalhamos, mas isso também Devemos Faça: A intensidade do trabalho hoje tornou-se insustentável.

Em seu último livro, você argumenta que a proposta de uma semana mais curta “poderia ser aceita por todas as forças políticas”. No entanto, a impressão é que todos os partidos progressistas defendem essa ideia.

“A semana do dia tem sido promovida pelos partidos de esquerda, usando o bem-estar (“devemos trabalhar para viver, não viver para trabalhar”), a igualdade de gênero ou o meio ambiente. Este é um argumento válido como plataforma política, mas no que diz respeito à economia, eles acreditam que isso levará ao declínio.Aqui, acredito que os fundamentos econômicos em favor de uma semana de 4 dias são muito mais fortes do que isso, e até mesmo conservadores ou liberais podem gostar. Serpom Caminho Friedrich Hayek, o pai do liberalismo, argumentou que o governo deve fazer os mercados funcionarem, mas uma das poucas intervenções que deve fazer é legislar o horário de trabalho. Não afeta a concorrência porque afeta todos os negócios igualmente.

Existem países que aprovaram legislação semelhante?

“A mudança de uma semana de trabalho de 6 dias para uma semana de trabalho de 5 dias começou em 1926 com empresas pioneiras como a Ford Motor Company, mas foi generalizada para toda a economia por meio de legislação governamental. Podemos contar com as melhores empresas para demonstrar que a redução a semana de trabalho é possível, mas sem a intervenção do governo todas as empresas o farão. Inacreditável. Nenhum estado está atualmente no caminho legislativo. A proposta mais próxima da minha ideia de uma semana mais curta veio do congressista democrata Mark Dagano, da Califórnia, que introduziu um projeto de lei para estabelecer uma semana de trabalho padrão de 32 horas.

Um dos problemas de longa data do mercado de trabalho na Itália é a baixa produtividade. Como uma semana de trabalho de 4 dias ajuda?

“A produtividade é importante e só pode aumentar de duas formas: se produzirmos mais ao mesmo tempo ou se produzirmos a mesma quantidade mas em menos tempo. O segundo caminho – a semana de 4 dias – é válido pela primeira vez, menos natural. Muitas empresas, em vários setores, atendimento ao cliente e mantendo todos os resultados, estão provando que podem encurtar a jornada de trabalho de seus funcionários. Mesmo que isso não faça a economia crescer, o tempo dedicado aos trabalhadores não pode ser considerado um desperdício: toda atividade de lazer dá a alguém um retorno econômico. Qual é a produtividade de um restaurante ou hotel vazio? Como disse John Maynard Keynes, uma economia sem clientes é esclerosada e pessoas atemporais não são bons clientes. Precisamos de dinheiro para consumir, mas também precisamos de tempo para nós mesmos.A semana de 4 dias estimulará a economia por meio da demanda por lazer, entretenimento, cultura, hotelaria e turismo.

E quanto aos salários? Aqui também a Itália tem um longo caminho a percorrer…

“A semana de 4 dias incentiva o ‘empreendedorismo híbrido’ – iniciar um negócio enquanto mantém um emprego em tempo integral. Foi assim que muitas empresas de sucesso como Ford, Apple ou Nike foram iniciadas. A Itália ocupa o último lugar em comparação com os grandes países europeus na maioria dos aspectos da o ecossistema empreendedor. O medo do fracasso é um fator importante. A razão. Mais tempo de lazer permitiria que alguns trabalhadores com ideias sólidas, mas menos riqueza, expandissem seus próprios negócios por conta própria, tendo a segurança de salários estáveis. Todos esses mecanismos tornaria a economia mais dinâmica, inovadora e produtiva, criando empregos com melhor remuneração.

Muito poucas empresas na Itália experimentaram a semana de trabalho de 4 dias. Uma delas, a Intesa Sanpaolo, oferece aos seus funcionários a opção de trabalhar quatro turnos de 9 horas sem reduzir o número de horas semanais. Este é um bom compromisso ou uma “solução errada”?

“Só seria um bom compromisso se houvesse uma redução efetiva dos horários semanais. Fui convidado pelo governo português no ano passado para coordenar um piloto de 4 dias semanais de junho a novembro de 2023. Não levaria a cortes salariais ; seriam 36, 34 ou 32 horas semanais significativas. A redução deve ser inclusiva. Para muitas empresas, cortar de 40 para 32 horas é um grande salto, por isso buscam medidas intermediárias. Algumas optam por 36 horas semanais com dias de 9 horas. Acho que isso é aceitável para muitos empregos de escritório, onde os trabalhadores costumam ficar mais de 8 horas. “

Essa ideia está atraindo cada vez mais interesse em todo o mundo. No entanto, as coisas estão se desenvolvendo muito lentamente. O que é preciso para quebrar a ideia de uma vez por todas?

“Mudar a semana para 4 dias não pode acontecer da noite para o dia. É um processo que leva anos e exige alguma ação e muita coragem. Primeiro, as grandes empresas precisam deixar de lado seus preconceitos e experimentações. Os sindicatos serão obrigados a pressionar por menos horas em vez de salários mais altos e colocar a semana de 4 dias na agenda de negociação coletiva. Também precisamos que os políticos deem pequenos passos, como a implantação de programas-piloto na Espanha e em Portugal. Em última análise, será necessário um político de centro-esquerda ou centro-direita para perceber que uma semana de 4 dias é a melhor maneira de reconciliar uma sociedade profundamente polarizada e ter a audácia de escrever seu nome nos livros de história.

E quando tudo isso pode acontecer?

“Estou otimista e acho que daqui a 15 anos a maioria dos trabalhadores terá uma semana de 4 dias. Nesse ponto, a semana de trabalho de 5 dias será uma mera lembrança.

Adoro a ideia de trabalhar apenas 4 dias, sem dúvida. Mas a ideia é que ainda seja considerada utópica.

“Mesmo uma semana de 5 dias, como o voto das mulheres ou levar os homens à lua, era vista como uma utopia. Uma semana de 4 dias está ao nosso alcance. Vai ser difícil chegar lá porque temos que mudar a forma como trabalhamos e organizar a sociedade. Não estou dizendo que será fácil, mas tente.” Acho que vale a pena. Com a semana de 4 dias como nosso objetivo comum, se todos trabalharmos juntos – negócios e trabalho, políticos de esquerda e direita, setor público e privado – nós podemos fazê-lo.

Crédito da foto: FREEPIK/CreativeArt

