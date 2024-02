Pigneto foi esfaqueado durante uma briga perto do Metrô, em Roma. O que aconteceu

Dois jovens feridos foram levados ao hospital, um dos quais está em estado crítico após ter sido esfaqueado no pulmão. Este foi o resultado da briga que eclodiu em Pigneto, perto da estação da Linha C do metrô, por volta das 19h20 de hoje.

Conforme aprendemos, dez pessoas estão envolvidas, a maioria delas muito jovens. Um tunisiano de 15 anos foi esfaqueado e levado ao hospital Bambino Gezou sob o código vermelho: como soubemos, ele teve um pulmão perfurado. Em estado crítico, sua vida não corre perigo.

Policiais estaduais encontraram outro menino, um italiano de 19 anos de ascendência sul-americana, que se acredita ser o agressor, que também ficou ferido e levado ao Hospital Bertini no código amarelo. O jovem, que sofreu ferimentos graves, está atualmente sob investigação.

Atualmente, estão em andamento investigações sobre os envolvidos no confronto e os responsáveis ​​por ele. Além das ambulâncias, diversas patrulhas policiais intervieram no local, atraindo a atenção de dezenas de moradores do bairro, que correram para o local, que fica a poucos passos de uma escola de ensino fundamental.

A partir daqui a notícia espalhou-se pelos chats de vários grupos da zona, distorcida por grupos de estrangeiros que não estiveram efectivamente envolvidos nos combates, como autores do esfaqueamento.