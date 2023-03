No Dia Internacional da Mulher, chega a Portugal o primeiro canal dedicado ao desporto feminino

Barclays Super League (WSL), Frauen Bundesliga, Eredivisie Vrouwe, Women’s Seri A são alguns dos jogos que podem ser vistos no mesmo canal pela primeira vez em Portugal.

Por ocasião do Dia Internacional da Mulher, o canal português MEO lança o W-Sport, um canal exclusivamente dedicado ao desporto feminino. Não apenas futebol, mas basquete, ginástica, vôlei, softbol, ​​jogos da liga UK Vitality Netball, triatlo, saltos e corridas radicais.





Segundo João Epifânio, da Altice Portugal, esta é uma resposta ao crescente público do desporto feminino e “mais um passo no percurso do MEO enquanto marca que promove e protege uma sociedade socialmente justa e inclusiva”. Mas não é só isso que Portugal vai fazer no Mundial Feminino da Austrália e Nova Zelândia daqui a alguns meses. Um caminho percorrido pelas lusitanas para o desenvolvimento do desporto feminino, do qual a W-Sport é o último acto.

A fusão entre a histórica emissora portuguesa e a W-Sport celebra a 8 de março sem qualquer retórica, dando espaço ao desporto feminino. “Estamos muito satisfeitos por entrar no mercado português e celebrar o Dia Internacional da Mulher com o MEO. É um momento emocionante para o desenvolvimento do desporto feminino.” “Não temos dúvidas de que a W-Sport será do interesse de todos os fãs de esportes no site Mio”, disse Kelly Butler, CEO da W-Sport.

A campanha da Dentsu, nativo digital, “Não é para meninos”, é um jogo minimamente transmitido, mas o canal é pensado para alcançar e acolher a todos. Disponível a partir de terça-feira, 7 de março de 2023, ocupa o canal 29 da grelha de programação do MEO e está acessível a clientes ADSL e Fibra com MEOBox, Android TV, Apple TV e MEO Go.