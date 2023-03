Ronaldo na tempestade antes do torneio deste ano na Arábia Saudita: ele é amigo do árbitro

Mathieu Lahoz vai comandar o Super Challenge do Campeonato da Arábia Saudita, mas sua associação com Cristiano Ronaldo gerou protestos.

Mesmo de tão longe quanto a Arábia Saudita Cristiano Ronaldo Continua a gerar grande controvérsia e debate. Desde o início do novo ano que o campeão português decidiu embarcar numa nova aventuraAl-NasserDepois de uma ruptura traumática com Manchester United.

Desde a sua chegada ao novo campeonato conquistou de imediato a braçadeira de capitão e ajudou a equipa com 8 golos e 2 assistências em 6 jogos disputados. Embora longe dos holofotes do futebol europeu de topo, CR7 continua a ser falado.

Desta vez, a polêmica afetou os fãsAl Ittihad, um dos melhores clubes da Arábia Saudita. A origem do conflito foi o árbitro indicado para oficiar Super Clássico Um clube que vê a equipa de Cristiano Ronaldo envolvida.

Aliás, a partir de amanhã disputa-se o confronto entre as duas classes, que vão liderar a luta pelo título a onze jornadas do final do campeonato. Os competidores estão separados por dois pontos de distanciamento e por isso a grande competição assume peso mais importante.

Mas o que CR7 tem a ver com isso? A federação decidiu entregar a competição Mateus Lahoz, O árbitro valenciano já apitou algumas partidas na Arábia Saudita nos últimos anos. No entanto, de acordo com os torcedores do Al Ittihad, sua relação próxima com o futebolista português pode torná-lo muito tendencioso.

Ambos os jogadores se conhecem bem desde seus dias de jogo Real Madrid E as fotos dos dois se abraçando estão circulando na mídia árabe, sinal de um vínculo muito próximo. “Eles são amigos”, repetem os jornalistas locais.

Esta será uma das últimas partidas ao vivo da carreira do diretor de partidas, que já anunciou que se aposentará no final da temporada.

Os adeptos do clube de Jeddah já se manifestaram contra a escolha de Lahoz, mas isso não será suficiente para mudar a opinião da confederação, que já decidiu confiar o jogo mais importante da temporada ao árbitro espanhol.

E certamente não será um desafio fácil Cristiano Ronaldo Ele enfrenta mais uma polêmica pouco antes do encontro mais importante desde sua chegada à Arábia Saudita.