JMJ Lisboa 2023: A Romaria da Cruz começou ontem em Luanda (Angola). Mons. Sisenkutty (Kapinda), “The Opportunity of Mercy”

Peregrinação da Cruz rumo à JMJ 2023, Angola

Missa ontem em Luanda, onde no seminário principal do Sagrado Coração de Jesus, a cruz da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) e o ícone de Maria foram entregues aos jovens, ponto de partida da peregrinação aos símbolos da JMJ em o país africano. A informação foi publicada no site da JMJ Lisboa 2023 Sob os auspícios do Secretariado Nacional do Ministério da Juventude da Conferência Episcopal de Angola, os emblemas percorrerão o país até 15 de agosto. “Ver e adorar esses ícones é uma grande oportunidade para nossos jovens”, disse Mons. Belmiro Quica Sichengutty, bispo de Cabinda e presidente da Comissão Episcopal para a Juventude, Negócios, Pastoral Universitária e Escoteiros, recordou a estreita ligação de Angola com a Igreja portuguesa. Na verdade, a chegada do cristianismo ao país africano foi provocada por missionários portugueses. “Há mais de 500 anos, continuamos unidos pelos mesmos laços de fé que transcendem o tempo e a história. Hoje, muitos missionários angolanos evangelizam em Portugal”.

Os jovens angolanos têm uma grande tradição na JMJ e sempre foram um dos numerosos delegados entre os participantes africanos. “Ainda será assim em Lisboa porque – explicou o bispo – a cidade portuguesa está próxima. Será uma ocasião de peregrinação de símbolos, de graça e de crescimento espiritual, que nos preparará para a JMJ de 2023. A cruz e o ícone de Maria vai tocar as diferentes dioceses de Angola, e cada evento estará em completa harmonia. As regras e regulamentos existentes são anti-Govt.19 restrições. Também se encontrará com Gigas Machado, entre os objectivos de oração seleccionados para a peregrinação, para acabar com a epidemia, a crise social e econômica e o desemprego generalizado. A peregrinação acontece no momento em que a Igreja Diocesana se prepara para celebrar suas respectivas Jornadas da Juventude em todas as suas dioceses, de 13 a 15 de agosto.