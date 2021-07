Itália Campeã da Europa! Vitória sobre multas, Inglaterra co, tontura na quadra

Florença, 12 de julho de 2021 – Uma vertigem coletiva de três assobios: Itália Campeão da Europa Final de Wembley contra a Inglaterra. Toscana, Umbria e Liguria saem às ruas para uma noite memorável. Este é o segundo Campeonato Europeu conquistado pela seleção italiana desde 1968.

Momento da punição decisiva: Vídeo

Todos se lembrarão de onde estavam no momento da punição decisiva que salvou Donorumma na Soka. No vídeo acima, aqui está o que acontece em Florença durante a marcha. Tonturas, bombas de fumaça brilhantes, todos os tipos de cantores.

A Itália campeã da Itália retornará ao campo de Florença

Pizza, Carrossel do Rio Arno

Festa do Crochetto: Vídeo

Festival Pistoia: Vídeo

É um labirinto em Pistoia, onde além das clássicas bombas de fumaça e cantores, um caminhão percorria as ruas com muitos fãs.

Museu do Futebol Gucciano ficará azul

Data que resta na história: 11 de julho. No 39º aniversário da vitória de Assouri na Copa do Mundo na Espanha, a Itália de Roberto Mancini venceu seu segundo Campeonato Europeu, o Euro 2020. O Museu Gucciano do Futebol, que reúne a história e o presente da seleção nacional, opera os faróis azuis Ilumine a interface e comemore a vitória. “Em poucas horas – explica Matteo Marani, presidente do Museu do Futebol – abriremos uma exposição improvisada dedicada ao Euro 2020 com as camisetas dos nossos jogadores para cada partida disputada neste Campeonato Europeu, em homenagem a Assuri e sua bela cavalgada. “

Costigiliancello, Aurelia bloqueado

Durante esse tempo, um popular resort de férias, como Castigliancelo, reuniu milhares de turistas e moradores para um banquete de três apitos. Bloqueado temporariamente por apoiadores, Aurelia entra no local.

Fogos de artifício em Livorno

Fogos de artifício são disparados em Livorno: O apito final Muitos vieram para a Piazza della Repubblica, mas também foram para o exterior para a noite da celebração.

Florença, maneiras ocupadas pelos fãs, vídeo

Viu a capital toscana Milhares de pessoas Despeje o apito final nas ruas. Muitos estavam no telão de Barco delle Caskin, mas muitos estavam no rio Arno, em vários clubes, combinados para assistir ao jogo. O tráfego estava calmo a esta hora da noite, com bombas de fumaça e slogans circulando ao longo da noite.

Festa a Proto: a cidade está explodindo de alegria

Festa na casa de banhos Bernardechi

A música cantada antes da música final começar

Uma decisão histórica, um recorde para os homens de Mancini que abalaram o país neste mês verdadeiramente memorável. Um passeio O jogo das equipes, então continuou até este último Ebilok. Não foi fácil, foi jogado em casa pelos ingleses. Mas agora a festa pode começar.

Uma noite muito longa, nunca termina realmente. Uma noite mágica como as noites mágicas da música Na Copa do Mundo de 90, Que não trouxe o título para a Itália, mas uniu o país hoje.

