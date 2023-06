Don Friedkin entre Mourinho e UEFA

A bomba foi lançada e agora ele espera saber os efeitos da explosão. A carta de José Mourinho a Boban representa um claro ponto de ruptura entre a UEFA e o Special One, um momento histórico em que a direção do clube e, consequentemente, a família Friedkin viajaram em direções opostas. Visão de comunicação, mas não só.

De fato, por trás da ideia de agregar à administração Giallorossi uma pessoa como Lina Souloukou e um perfil como Zibì Boniek (ideia que nunca foi negociada até agora) estava a ideia de abrir um canal de diálogo privilegiado. Com empresas, através de pessoas confiáveis ​​e qualificadas. É claro que a postura de Mourinho fez barulho mas não desequilibrou as cartas na mesa. A decisão do Special One foi tomada de forma independente pelo técnico, que publicou uma carta escrita pelo português informando o clube da escolha. A situação eclodiu após uma noite tumultuada em Budapeste.

o caso taylor

Na final da Liga Europa o Sr. Tudo isso decorre da arbitragem questionável de Taylor. Um especial não gostou da nomeação e Puskas chegou à arena naquela noite muito preocupado com a direção da arbitragem da partida. “Você é uma vergonha”, gritou o apito britânico, levando-o a explodir pós-jogo. Júri que não pôde ser digerido pelos donos dos Giallorossi, o GM Pinto decidiu deixá-lo falar para manifestar o seu pesar: “Quero dizer claramente em nome do clube que o comportamento do árbitro não foi até ao fim”.

Mas a gota que quebrou as costas do camelo, pelo menos nas costas de Mourinho, atingiu o treinador e o clube giallorossi com uma multa horrenda de mais de € 130.000. Com este clima a reinar no clube Giallorossi, é difícil pensar com calma na próxima edição da Liga Europa. A Roma não terá Mourinho no banco por quatro jogos, não poderá contar com 6.000 torcedores na primeira partida em casa e estará sozinha na primeira partida fora da fase de grupos.

cenas

Enquanto isso, a Roma ofereceu todo o seu apoio à UEFA para compensar os danos causados ​​pelos torcedores do Giallorossi na Puskas Arena e está muito decepcionada com alguns dos comportamentos. Por um lado, se não há conversas constantes sobre a renovação da especial, está plenamente satisfeito com o trabalho do treinador português no banco da Roma.

No entanto, os adeptos pedem mais esforço aos donos, bem como vincular os portugueses e fortalecer a equipa no mercado: inserir uma figura capaz de apoiar algo especial nas lutas “contra o poder”, protegendo a sua imagem. Clube Giallorossi. Mas se Mourinho, por um lado, reclama de um certo isolamento em alguns aspetos da comunicação, por outro, a propriedade não está preparada para fazer novas contratações neste momento. A relação entre Dan Friedkin e Zibì Boniek tem, pelo menos por agora, paralelo à sua inclusão na gestão Giallorossi. Se forem rosas, florescerão, como já escrevemos. Entre o presente e o futuro, Breitkin pensa Mou e UEFA.